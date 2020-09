Anaïs Mantion, étudiante à Rouen, un an après Lubrizol: «pas de morts, mais des victimes»

Anaïs Mantion, 20 ans, étudie à l’université de Rouen (nord-ouest de la France) pour devenir professeur de français. Souffrant de problèmes respiratoires, elle subit plus que toute autre personne les conséquences de l’incendie de l’usine chimique survenu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. D'une voix affaiblie, elle raconte ses souvenirs douloureux, ses craintes et ses espoirs.

RFI : Comment avez-vous vécu cette catastrophe industrielle, il y a un an ?

Anaïs Mantion : Je dormais quand ça s’est passé, comme beaucoup de monde. J’ai entendu les explosions en pleine nuit, mais j’ai cru que c’était de l’orage et je suis retournée me coucher. Lorsque je me suis réveillée vers 9h, j’ai vu sur mon téléphone portable que j’avais beaucoup d’appels manqués et des messages en attente. On me dit : « y’a un incendie, il ne faut pas que tu sortes, c’est trop dangereux. Est-ce que tu vas bien ? ». J’appelle ma mère, j’allume la télé, et là je vois ce qui se passe. À 11h30, on a appris la mort de Jacques Chirac, et à partir de là, on n’a plus eu de nouvelles. Dans l’après-midi, j’ai fait une crise d’asthme, puis une crise d’angoisse. Les pompiers se sont déplacés pour me rassurer. Je pense que j’ai inhalé de la fumée entre 3h et 9h du matin à travers les aérations de ma chambre. Le soir, des camarades m’ont dit que les pompiers conseillaient de partir à cause des remontées d’odeurs. Le problème, c’est que l’on ne pouvait ni entrer ni sortir de la ville. Je n’ai pu partir que le lendemain matin et j’ai vécu la nuit de l’horreur : nausées, vertiges, malaises, au moins deux crises d’asthme. J’ai pris le premier bus qui passait et je suis parti.

Vous êtes fragile ?

Oui, ça fait environ 10 ans que je suis asthmatique, et depuis mars 2019, je suis asthmatique sévère. Donc forcément, ce moment-là était très risqué pour moi.

Depuis l’incendie, comment votre santé a-t-elle évolué ?

Mal ! Le 1er octobre, j’ai été chez le médecin parce que je faisais des crises à répétition. J’avais du mal à parler. Il m’a dit que j’avais une bronchite, que c’était à cause du Lubrizol, qu’il ne fallait pas que je reste. J’ai encore eu des bronchites, je suis allé chez le pneumologue. J’avais perdu 30% de mes capacités respiratoires. Aujourd’hui, j’ai un œdème qui empêche mes cordes vocales de fonctionner normalement. Si ça ne s’améliore pas, je vais devoir me faire opérer.

On vous sent inquiète.

Oui, parce que je veux être professeur de français. Ma voix sera mon instrument de travail. J’ai vraiment peur parce que je suis censée passer le concours cette année. Je ne sais même pas si je vais pouvoir participer aux oraux ou me faire opérer en urgence. Ce qui m’inquiète aussi énormément, c’est le fait qu’on n’ait aucune nouvelle, que l’on ne sache rien depuis l’incendie.

Qu’attendez-vous de l’État ?

Qu’il reconnaisse qu’il y a vraiment eu des victimes. Qu’il n’y a pas eu de morts ce jour-là, mais des victimes qui ont eu des problèmes de santé et qui vont encore en développer. Moi par exemple, je suis étudiante. Ce n’est pas eux qui vont payer pour les traitements que je subis depuis l’an dernier. Donc oui, j’aimerais bien qu’ils le reconnaissent et que l’on ait une transparence totale sur ce qui s’est passé, que l’on découvre d’où est parti l’incendie. Ce n’est pas normal que certaines choses n’aient pas été dites avant.

Vous trouvez que c’est une affaire qui a été oubliée ?

Oui, dès le premier jour avec la mort de Jacques Chirac. Les jours d’après, même chose. Ils ont dit qu’il n’y avait pas eu de victimes. Je ne voulais même plus en entendre parler. Ça me dégoûtait. J’espère juste qu’un tel incendie ne se reproduira pas, nulle part ailleurs en France ou dans le monde comme ce qui s’est passé au mois d’août à Beyrouth.

