France: lancement d’une campagne pour responsabiliser les cyclistes, de plus en plus nombreux

C'est l'un des gagnants de la pandémie de Covid-19: le vélo, et sa pratique, qui explose en ville, avec la création de nombreuses «coronapistes». Christophe ARCHAMBAULT/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est l'un des gagnants de la pandémie de Covid-19 : le vélo, et sa pratique, qui explose en ville, avec la création de nombreuses « coronapistes ». Mais voilà, qui dit plus de cyclistes, dit, mécaniquement, plus d'accidents. La Sécurité routière a lancé une campagne en France pour responsabiliser les cyclistes, mais également les automobilistes.