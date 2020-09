Attaque à Paris: ce que l'on sait du mobile de l'assaillant

Après l'attaque à l'arme blanche qui a fait deux blessés devant les anciens locaux de « Charlie Hebdo », le principal suspect affirme qu'il pensait s'être attaqué à des journalistes du journal satirique.

Interpellé moins d'une heure aprés l'attaque, le jeune Pakistanais de 18 ans qui dit s'appeler Hassan A. a affirmé aux enquêteurs qu'il était bien l'auteur des faits et qu'il pensait s'être attaqué à des journalistes de Charlie Hebdo.

Cet aveu confirme qu'il s'agit bien d'une attaque terroriste visant des employés du journal satirique. Le jeune homme assume son acte qu'il dit avoir préparé en effectuant plusieurs repérages dans la rue Nicolas-Appert, dans le 11e arrondissement.

C'est en effet dans cette rue que se trouvaient les locaux de Charlie Hebdo au moment des attentats de janvier 2015. Depuis lors, le journal a changé d'adresse en un lieu hautement sécurisé et gardé au secret.

La colère comme motif après la republication des caricatures

Ce serait la colère qui aurait poussé ce réfugié pakistanais à passer à l'acte. Il a en effet indiqué aux enquêteurs ne pas avoir supporté la seconde publication des caricatures du prophète Mahomet. L'auteur de l'attaque de vendredi dernier assume une dimension religieuse à son acte, mais il ne revendique aucune allégeance à al-Qaïda qui a proféré de nouvelles menaces contre Charlie Hebdo à cause de ces caricatures.

Selon une source proche du dossier citée par l'Agence France-presse, une vidéo de plusieurs minutes « pas encore totalement authentifiée » montre un homme qui pourrait être, de manière « extrêmement probable » Hassan A.. Sur la vidéo, cet homme « chante, pleure, parle des caricatures du prophète et annonce son passage à l'acte dans une sorte de manifeste », détaille cettte source, qui insiste sur « l'absence d'un acte d'allégeance à une organisation ».

Un deuxième suspect... au « comportement héroïque »

Le deuxième suspect placé en garde à vue après l'attaque a quant à lui été mis hors de cause. Pour son avocate « il doit être présenté comme un héros, il a eu un comportement héroïque », a affirmé Me Lucie Simon au sujet de son client, « Youssef » (nom d'emprunt), sorti libre vendredi soir après avoir passé une dizaine d'heures en garde à vue auprès des enquêteurs antiterroristes.

« Youssef était au niveau du boulevard Richard Lenoir, il entend le cri d'une femme puis d'un homme et voit quelqu'un partir avec un couteau et qui fait tomber ce couteau à l'entrée de la bouche de métro », raconte-t-elle.

L'homme, âgé de 33 ans, de nationalité algérienne et présent depuis moins de dix ans en France, s'est ensuite présenté aux policiers pour témoigner. Il a été placé en garde à vue « avec une interpellation type affaires de terrorisme : menottes, yeux bandés », ajoute son avocate. « J'ai cru qu'on allait me traiter comme un héros et on m'a mis derrière les barreaux », aurait-il notamment déclaré.

Huit autres personnes étaient toujours en garde à vue samedi en début de soirée dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet national antiterroriste : le petit frère du jeune Pakistanais, une connaissance, cinq hommes qui se trouvaient dans l'un de ses domiciles présumés en banlieue de Paris et un ancien colocataire.

(Avec agences)

