Nouvelle-Calédonie: un référendum dans un territoire sans Covid-19

Vue de Nouméa et de sa cathédrale. C.C 2.0/Thomas@RUN

Le 4 octobre, la Nouvelle-Calédonie votera sur son indépendance de la France. En 2018, lors d'une première consultation, le «non» à l'indépendance l'emportait à 56,4% contre 43,6% pour le «oui». Les Accords de Matignon et de Nouméa prévoient pas moins de 3 référendums si le «non» l'emporte à chaque scrutin. Si c'est le «oui» qui l'emporte, la marche vers l'indépendance sera irréversible et il n'y a aura pas de troisième vote. La campagne électorale officielle se déroule pour l'instant dans le calme et la ferveur est grande des deux côtés.