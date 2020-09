Politique française: Rachida Dati candidate à la présidentielle de 2022

Philippe Lopez / POOL via AP

On connaissait les ambitions de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, on connaissait les doutes de François Baroin, voici venu le temps de Rachida Dati. Dans un entretien à un quotidien anglais, la candidate malheureuse à la mairie de Paris le dit ouvertement : elle souhaite devenir présidente de la République.

C’est dans le journal britannique Times que Rachida Dati a choisi d’afficher son ambition : « Gagner l'élection présidentielle de 2022 ». Une manière pour l’ancienne Garde des sceaux de surprendre et de mettre en avant une stature internationale.

Dans l’entretien au journal britannique, l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, surnommée « la lionne » par une partie de ses amis et de ses ennemis, présente sa vie privée et son parcours politique comme une longue série de batailles gagnées, notamment contre les élites parisiennes, allusion à ses origines maghrébines et modestes, en en creux, à Emmanuel Macron.

En affichant son souhait d’être la candidate de la droite en 2022, en esquissant des thèmes de campagne comme le chômage, l'inégalité, l'insécurité, Rachida Dati tente un coup de pocker, prendre une longueur d’avance sur Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui vont d’abord devoir remporter la bataille régionale et offrir une solution à un parti qui avait beaucoup misé sur François Baroin.

Cet été déjà, à propos de l’indécision du maire de Troyes, Rachida Dati s’impatientait: « Attendre. Mais attendre quoi ? », les Français sont lassés d’attendre.

