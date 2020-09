France: les petits cailloux d’Anne Hidalgo, sur le chemin de la présidentielle de 2022

Anne Hidalgo et Édouard Philippe se sont retrouvés mardi 29 septembre sur la même estrade le temps d’un débat sur le Grand Paris. La maire de Paris et le maire du Havre ont affiché leur bonne entente et leur volonté commune de relier la capitale à la mer. Une belle affiche que certains voudraient bien revoir en 2022.

Un débat entre Anne Hidalgo, classée par le magazine Time dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde, et Édouard Philippe, chouchou des sondages de popularité, c’est une affiche de présidentiables. Chacun incarne une forme de recours, l’une à gauche, l’autre à droite, et ils ne cachent pas leur estime réciproque.

« Je me réjouis de discuter aujourd’hui avec Anne Hidalgo », dit l’ancien Premier ministre. « C’est depuis longtemps facile avec Édouard Philippe », affirme, quant à elle, Anne Hidalgo.

Parler du local, penser au national

Alors, bien sûr, aucun n’est candidat, mais en échangeant ensemble ils se crédibilisent mutuellement, comme quand Édouard Philippe met son humour au service d’un message commun.

« Pourquoi avec Anne Hidalgo, on vous parle de la mer ? C’est très joli la mer… Ben oui, si, c’est vrai… On vous parle de la mer et du branchement de l’Ile-de-France sur la surface maritime parce que capter les flux maritimes, c’est mettre en œuvre une véritable et efficace politique industrielle », assure le maire du Havre.

Parler du local pour arriver au national, c’est du velours pour Anne Hidalgo qui en parlant de la 5G a esquissé les bases d’un projet. « Le progrès, c’est quoi et c’est pour qui ? Une technologie au service de l’humain, c’est mieux qu’une technologie qui, finalement à force de piller l’humain, la planète, nous conduit dans le mur. »

Pas d’attaque frontale mais un ton bien différent de celui de son vrai adversaire, Emmanuel Macron, qui avait clos le débat sur la 5G en évoquant les lampes à huile et le mode de vie amish. L’air de rien, Anne Hidalgo fait passer des messages.

