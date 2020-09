Nouvelle-Calédonie: positions très clivées pour un deuxième référendum sur l’indépendance

Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Avec un bulletin « oui » ou « non », les électeurs répondront une nouvelle fois à cette question ce dimanche 4 octobre. Pour la deuxième fois en deux ans, l'archipel du Pacifique sud votera sur son indépendance à la France.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Nouméa, Julien Sartre

En novembre 2018 se tenait un premier référendum d'auto-détermination : le « non » à l'indépendance l'emportait à 56,4 % contre 43,6 % pour le « oui ». Les partisans de l'indépendance estiment que cette fois ce ne sera pas le cas, ils affirment que le « oui » l'emportera et que lundi 5 octobre sera le début d'une période de transition avec la France. De quoi terrifier les partisans du « non ».

Ces jours-ci, à Nouméa, la capitale, les défilés de voitures klaxonnant se succèdent. Certains ont d'énormes drapeaux bleu-blanc-rouge et les autres exhibent les couleurs de la Kanaky. Les meetings font le plein et des marches sont organisées dans la ville mais aussi ailleurs dans l'archipel, au Nord notamment.

Pas de sondage rendu public

« Je n'ai jamais vu une telle ferveur, une telle volonté de rassemblement et de participation », témoigne le professeur de droit public et militant pour le « oui » au référendum de dimanche, Matthias Chauchat. Tout le monde a été surpris, en 2018, par le score élevé des partisans de l'indépendance.

Cette année, aucun sondage n'a été rendu public. Les slogans des militants du « non », les loyalistes, sont très anxiogènes et affirment par exemple que le « oui à indépendance signifierait la fin de la prospérité économique, de la sécurité ». « Comment ferons-nous sans l'argent de la France ? » s'interrogent-ils.

Des craintes que la campagne – enthousiaste – du Front de libération kanak socialiste (FLNKS) veut balayer. Leur message est aussi de dire que si c'est le « non » qui passe dimanche, un troisième référendum aura lieu, dans moins de deux ans. Et ensuite, c'est la fin des accords de Nouméa, l'inconnu.

►À lire aussi : Nouvelle-Calédonie: un référendum dans un territoire sans Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne