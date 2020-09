Reportage

Covid/France: les étudiants face à la situation sanitaire qui se dégrade dans les facultés

L'université de Tolbiac, à Paris, en mars 2020 (photo d'illustration). STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Texte par : Laurence Théault 4 mn

La situation se dégrade dans les universités. Après une fermeture de six mois, les 74 universités françaises ont rouvert progressivement pour la rentrée de septembre. Selon un bilan publié par Santé publique France, un tiers des clusters concerne les écoles et les universités. Amphis bondés, port du masque aléatoire que ce soit pour les professeurs et les étudiants, distanciations physiques non-respectées... Une pétition a été lancée pour alerter sur la situation.