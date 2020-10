Emmanuel Macron à l'offensive diplomatique

Emmanuel Macron est partout, actuellement à Bruxelles pour le sommet européen où il est question notamment des tensions avec la Turquie, dossier dans lequel il est en pointe. Le chef de l’État rentre à peine d’un déplacement dans les pays baltes où la situation en Biélorussie et au Haut-Karabakh ont été largement évoquées. Il était au Liban et en Irak début septembre. Emmanuel Macron joue à fond la carte diplomatique.

La rentrée d’Emmanuel Macron a été indéniablement placée sous le signe de l’activisme diplomatique. Et même dès avant la rentrée, le chef de l'Etat français a donné le ton lorsqu’il s’est rendu au début du mois d’août au Liban, deux jours seulement après l’explosion qui a ravagé Beyrouth. Le président, qui avait dû stopper ses déplacements internationaux pour cause d’épidémie de Covid-19, a montré sa volonté de reprendre son bâton de pèlerin sur la scène internationale.

À chaque fois, Emmanuel Macron essaie de marquer les esprits avec les images, par exemple dans les rues de Beyrouth dévastées où il répond aux interpellations des habitants en colère, et avec les mots comme lors de la conférence de presse organisée le 27 septembre à l’Elysée durant laquelle il a mis en cause la « trahison » de la classe politique libanaise qui n’a pas tenu son engagement de former un gouvernement de mission et où il a pointé publiquement du doigt le Hezbollah. « J’ai honte pour vos dirigeants », a-t-il dit aux Libanais.

Un langage de « vérité »

C’est sa manière de porter la voix de la France, d’essayer de faire bouger les lignes avec ce qu’il présente comme un langage de « vérité », qu’il a aussi employé avec le président turc Erdogan avec lequel les échanges sont particulièrement tendus à propos des tensions en Méditerranée orientale ou encore ces derniers jours au Haut-Karabakh. Emmanuel Macron est adepte du rapport de force verbal. Il assume de dire les choses sans détour à ses interlocuteurs comme Vladimir Poutine ou Donald Trump. Et il en a fait sa marque de fabrique depuis son arrivée à l’Elysée.

Quel message veut porter Emmanuel Macron ? Il défend le multilatéralisme, le droit international et se place la plupart du temps du côté des peuples qui aspirent à la démocratie et la liberté, les valeurs de la France dont il fait son étendard. Au Liban, c’est au peuple qu’il s’adresse lorsqu’il dénonce la corruption et demande des réformes, quitte à s’exposer à l’accusation d’ingérence dans les affaires du pays. Quand il rencontre l’opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa, lors de son déplacement en Lituanie où elle est exilée depuis l’élection contestée, c’est aussi pour envoyer le message que « la France est toujours du côté des combattants de la liberté ». Pour Emmanuel Macron, « Loukachenko doit partir ».

Quels résultats ?

Est-ce que ce volontarisme et cette omniprésence porte ses fruits ? C’est toute la question. Au Liban, où il s’est impliqué personnellement et fortement, Emmanuel Macron a essuyé un échec. En se rendant début septembre pour la deuxième fois en un mois à Beyrouth, il avait obtenu de haute lutte la promesse de tous les partis de former sous quinze jours un gouvernement de mission chargé de faire des réformes. Il s’en était réjoui lors d’une conférence de presse organisée sur place. Mais la promesse n’a pas été tenue. Le Premier ministre a jeté l’éponge. Emmanuel Macron a mesuré les limites de son influence et en a été très contrarié, comme l’a montré la conférence de presse qu’il a organisée à Paris en urgence, un dimanche soir, pour dénoncer cette « trahison ».

En même temps, il réussit, et c’est certainement l’un de ses objectifs, à être identifié comme un interlocuteur, à exercer une forme de leadership parmi les dirigeants européens. La preuve, le communiqué commun avec Vladimir Poutine et Donald Trump où ils appellent ensemble à la « cessation immédiate des hostilités » au Haut-Karabakh qui vient d’être rendu public par la présidence française.

Y a-t-il deux Macron, un sur la scène internationale et un sur la scène nationale ? La question revient souvent en ce moment, car l’activisme diplomatique de la rentrée n’a pas été accompagné, selon les détracteurs du président, par la même implication sur le plan national. La gestion de la crise sanitaire est compliquée. Son absence de réaction après l’attaque à l’arme blanche devant les locaux de Charlie Hebdo, le 25 septembre, a provoqué des critiques. Les reports de son discours annoncé sur les « séparatismes », qui a finalement lieu ce vendredi 2 octobre, lui ont aussi valu d’être taxé de manque de courage. En France, Emmanuel Macron marche sur des œufs.

► A écouter aussi : Emmanuel Macron a-t-il transformé la diplomatie française?

