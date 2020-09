Procès des attentats de janvier 2015: qui a fourni les armes à Amedy Coulibaly?

Au procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises spéciale de Paris s'efforce depuis le début de la semaine de mettre en évidence les liens qui unissaient les accusés aux frères Kouachi, et surtout à Amedy Coulibaly. Mercredi 30 septembre, il s'agissait de répondre à la question : qui leur a fourni les armes avec lesquelles ils ont commis les massacres ?

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Marine de La Moissonnière

Cette question complexe a, une fois de plus lors de ce procès, fait apparaître des zones d'ombre. Si l'arsenal des frères Kouachi n'a rien révélé, certaines armes d'Amedy Coulibaly ont fourni des informations.

Huit des armes d'Amedy Coulibaly provenaient d'une entreprise slovaque. Il suffisait de passer commande sur internet et de se faire livrer en France, raconte un enquêteur. C'est ainsi que Claude Hermant, un trafiquant installé dans la région lilloise, a acheté l'arsenal.

« Pourquoi l'homme ne se trouve-t-il pas sur le banc des accusés ? », s'étonnent certains avocats de la défense. Ce volet de l'enquête ayant été disjoint, Claude Hermant a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Lille. Mais s'il a échappé aux assises, c'est surtout parce que c'était un indic' de la gendarmerie, avance l'un des avocats. Le trafiquant sera entendu ce jeudi comme simple témoin.

Comment les armes se sont-elles ensuite retrouvées entre les mains d'Amedy Coulibaly ? Deux des accusés, Amar Ramdani et son cousin Saïd Makhlouf, seraient venus les chercher dans le Nord au cours de 6 déplacements effectués entre octobre et décembre 2014. Le problème, c’est que les deux hommes nient, et affirment que s'ils ont fait le voyage, c'était pour commettre des escroqueries et aller voir des prostituées. Une version que les enquêteurs n'ont pas réussi à étayer.

Autre zone d'ombre : qui a servi d'intermédiaire entre Claude Hermant et les deux cousins ? Les policiers soupçonnent un autre des accusés. Mohamed Farès, le fils de l'employeur de Saïd Makhlouf. Mais là encore, ils n'ont aucune certitude.

