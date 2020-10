France: le contrôle du financement des lieux de culte, un sujet épineux

Emmanuel Macron a présenté ce 2 octobre son plan d'action pour lutter contre le séparatisme en France. Parmi les objectifs affichés, « libérer l'islam en France des influences étrangères » par la formation des imams et le contrôle des financements des lieux de culte. La question est loin d'être nouvelle.

Publicité Lire la suite

Avec son plan d'action contre le séparatisme, le président Emmanuel Macron poursuit une œuvre jamais achevée d'instaurer la transparence dans les flux financiers étrangers en direction des mosquées françaises. Si le culte musulman en France est avant tout financé par les dons des fidèles, la préoccupation autour des flux étrangers est en effet régulièrement remise sur le tapis. L'État français ne peut pas subventionner le culte en vertu de la loi de 1905 sur la laïcité.

Que ce soit pour la construction et l'entretien des mosquées ou la formation des imams, l'argent arrive en partie d'Algérie et du Maroc, les pays d'origine de nombreux Français, mais aussi d'Arabie saoudite, du Qatar et de Turquie. En 2016, un rapport parlementaire évaluait à une dizaine de millions d'euros annuels au total ce financement des États.

Changement de statut

Mais il y a aussi parfois la contribution de riches particuliers dont on ne peut connaître avec exactitude le montant. L'opacité est aussi due au statut juridique des mosquées. Elles sont surtout gérées par des associations culturelles loi 1901 car elles fournissent très souvent des services tels que des cours de soutien, des bibliothèques, etc.

L'État souhaiterait les inciter à passer au statut d'association cultuelle 1905 pour permettre un meilleur contrôle. En l'échange d'avantages fiscaux, on les obligerait en effet à fournir une comptabilité stricte et transparente auditée par un expert.

► À lire aussi : France: le financement de l’islam, l'équation que cherche à résoudre Cazeneuve

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne