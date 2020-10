Procès des attentats de janvier 2015: la justice se penche sur le volet belge de l'affaire

La cour d'assises de Paris s'efforce depuis le début de la semaine de reconstituer comment ont été préparés les attentats de janvier 2015 et de déterminer le rôle de chacun des accusés. Un véritable puzzle qui comporte beaucoup de zones d'ombre, notamment en ce qui concerne les armes utilisées par les trois terroristes.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Marine de la Moissonnière

Après le volet lillois, la cour s'est penchée le 2 octobre sur le versant belge de l'affaire, qui met notamment en scène Amedy Coulibaly, Ali Riza Polat, le principal accusé présent dans le box, et un autre accusé, Metin Karasular, comme l'ont raconté les enquêteurs à la barre.

Aux policiers belges, le 13 janvier 2015, Metin Karasular, un délinquant de Charleroi, avait raconté avoir acheté début décembre une voiture à Amedy Coulibaly par l'intermédiaire d'Ali Riza Polat. Une Austin Mini que le jihadiste avait acquise frauduleusement à crédit, quelques mois plus tôt.

Coïncidence troublante

Comme Metin Karasular tarde à payer, à plusieurs reprises, les deux hommes font le déplacement à Charleroi pour le menacer et récupérer de l'argent. Le prix de vente très bas intrigue justement les enquêteurs. Ils pensent qu'un complément en nature, à savoir des armes, faisait partie de la transaction. D'autant que dans le garage de Metin Karasular, ils retrouvent des listes d'armes et de demandes de prix. Selon les experts, l'une a été écrite par Metin Karasular, l'autre par Ali Riza Polat.

Autre point troublant : le délinquant de Charleroi et sa maîtresse cessent d'utiliser leur téléphone portable le 8 janvier, jour de l'attaque de Montrouge « à cause de ce qu'a fait Amedy Coulibaly », explique spontanément Metin Karasular aux policiers. Or, comme le souligne l'un d'entre eux à la barre, la photo du terroriste n'avait pas encore été diffusée à la télévision. Quant à Ali Riza Polat, il a quitté la France le 10 janvier et tente de rejoindre la Syrie. Il sera finalement refoulé à la frontière libanaise.

► À lire aussi : Procès des attentats de janvier 2015: qui a fourni les armes à Amedy Coulibaly?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne