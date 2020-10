France: plusieurs disparus après les crues provoquées par la tempête Alex

En France, le département des Alpes-Maritimes fait face à la tempête Alex qui a provoqué des crues « exceptionnelles ». Des centaines de pompiers sont mobilisés pour retrouver huit personnes portées disparues.

Avec notre correspondant à Plan du Var, Stéphane Burgatt

Pluies diluviennes et crues brutales ont laissé des villages coupés du monde dans les Alpes-Maritimes. Si un gendarme a été retrouvé « sain et sauf » ce samedi, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, des centaines de pompiers sont toujours mobilisés pour retrouver huit personnes portées disparues et « trois supposées disparues ».

Parmi les personnes disparues figurent deux pompiers, ainsi que deux personnes qui auraient été emportées par les flots dans l'effondrement de leur maison. Dans le cas des personnes « supposées disparues », les autorités ne disposent que de signalements assez vagues contrairement aux autres cas où des témoins ou pompiers ont vu directement les personnes emportées par les inondations.

Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06 pic.twitter.com/e61QC3Sfor Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

Des gymnases ont été ouverts pour accueillir ceux qui ont été pris aux piège par la montée des eaux. Certains se demandent quand ils pourront rentrer chez eux. « Depuis hier soir, je suis bloqué. Un rocher est tombé et la route est bloquée. On prend notre mal en patience », raconte à RFI David, un habitant de la région.

D’autres sont fixés. Jonathan, lui, attend de pouvoir monter chez lui avec un petit engin de chantier qu’il est en train de remorquer. « Il faut que j’aille creuser autour de la maison pour faire en sorte que l'eau ne s’infiltre plus à l’intérieur », explique celui dont le rez-de-chaussée de son domicile est inondé.

« Les hélicoptères ont pu survoler la Vésubie. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de routes qui sont coupées, des pans de route qui se sont effondrés. Du coup, des villages comme Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière sont isolés. On voit aussi quelques maisons qui sont perchées au-dessus du vide parce que le lit de la rivière a emporté la route », a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé qu'il se rendrait dans le département avec Gérald Darmanin « dès que les conditions opérationnelles le permettront ». Ce samedi matin, 12 000 clients étaient toujours privés d'électricité, selon le gestionnaire du réseau Enedis.

De l’autre côté des Alpes, en Italie, les intempéries ont fait au moins un mort et 11 disparus, selon un bilan provisoire des autorités locales publié samedi.

