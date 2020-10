France: la recherche de disparus continue, les familles séparées par les voies coupées

Près de 1 000 pompiers sont mobilisés ce dimanche dans les Alpes-Maritimes frappées par des crues exceptionnelles, pour rétablir les voies de communication et rechercher au moins 18 personnes disparues, selon le dernier bilan officiel. Beaucoup de familles sont séparées géographiquement, car ceux qui travaillaient à Nice ce samedi n’ont pas eu le temps de rentrer chez eux avant la fermeture des routes.

Avec notre envoyé spécial à Saint-Martin-du-Var, Stéphane Burgatt

L'impatience et l’inquiétude pour Thierry, bloqué dans la vallée. Il habite en atltitude et reste sans nouvelles de sa famille. « On dirait qu'une antenne du réseau téléphonique a dû tomber. J'ai toujours pas de nouvelles, que ce soit par Internet ou sur le réseau téléphonique, rien ne passe, donc je ne sais pas. Surtout, j'ai trois enfants, une femme... Comment on peut faire ? J'attends. »

Une attente qui pourrait durer car les routes sont lourdement endommagées, voire même détruites par endroits. On observe d’ailleurs un ballet des poids lourds, des convois exceptionnels qui acheminent des engins de chantier.

Par dépit, certains comme David, tentent un très grand détour pour rentrer chez eux. « J'ai mis le GPS : j'ai trois heures et demie, quatre heures de route pour faire le grand tour, nous explique-t-il. Normalement, j'y suis en un quart d'heure. Les gendarmes ont dit qu'aujourd'hui, c'est mort. Si je veux rentrer voir ma femme et mes enfants, et voir les dégâts qu'il y a eu, c'est le seul moyen. »

Ce jeune homme est lancé dans un long périple assez hasardeux puisqu’il n’est même pas certain d’accéder à son village en empruntant ce nouvel itinéraire à rallonge.

Deux morts et 21 personnes secourues

En Italie, deux personnes, dont un pompier, ont été retrouvées mortes dans des inondations à la frontière avec la France. Samedi soir, 21 personnes qui étaient portées disparues par les autorités italiennes ont été secourues du côté français des Alpes, près de Tende, dans l'arrière-pays niçois. Dans la matinée, un gendarme français porté disparu avait lui aussi été retrouvé sain et sauf.

Selon le dernier bilan des autorités, huit personnes sont toujours portées disparues en France, dans la Vallée de la Roya et dans la Vésubie, depuis la nuit de vendredi à samedi, et une dizaine d'autres sont « recherchées », c'est-à-dire que « nous sommes sans nouvelles [d'elles] » a indiqué samedi soir le Premier ministre Jean Castex qui s'est rendu à Nice.

Villages entiers coupés du monde

Les craintes sur le bilan humains sont grandes car des villages restent encore inaccessibles. 140 personnes ont été hélitreuillées ce samedi, évacuées de ces maisons dont il ne reste parfois plus rien.

L'armée et des centaines de secouristes sont déployés côté français pour rechercher les disparus et apporter par hélicoptère des moyens médicaux et de l'eau aux habitants isolés.

Au centre opérationnel pour faire le point sur la situation dans les #AlpesMaritimes



Nous mettons tout en place pour que les habitants des vallées sinistrées soient secourues au plus vite et bénéficient de vivres. Nous n’oublierons personne ! pic.twitter.com/x2FMGsd6Bi Eric Ciotti (@ECiotti) October 4, 2020

« Les recherches continuent bien sûr, avec des reconnaissances d'endroits isolées » auxquels les pompiers n'avaient pas encore accès dimanche matin, ont indiqué à l'AFP les pompiers des Alpes-Maritimes. « Il faut rétablir les voies de communication pour permettre l'accès des secours », ont-ils ajouté. 600 pompiers des Alpes-Maritimes restent à pied d'œuvre, ainsi que les quelque 300 effectifs venus en renfort d'autres départements dès vendredi soir.

C'est sans compter tous ceux qui travaillent à rétablir les liaisons, car tout est à refaire finalement, entre les foyers privés d’électricité, privés d’eau potable et les routes qui restent coupées en raison d’éboulement, de coulées de boue qui les entravent. Par endroit, il n’y a tout simplement plus de routes. Des torrents d’eau, des torrents de boue ont tout emporté.

Les crues, « exceptionnelles » selon Météo France, ont ravagé des villages de la vallée de la Vésubie et de la vallée de la Roya, où des maisons ont été emportées par les flots, tandis que d'autres sont en péril, perchées au-dessus du vide.

► À lire aussi : France: plusieurs disparus après les crues provoquées par la tempête Alex

#Meteo06 image catastrophique de la route de la vallée de la Tinée totalement dévastée #aider pic.twitter.com/rVq4KzHklZ Protection Civile 06 (@adpc06) October 3, 2020

