Référendum en Nouvelle-Calédonie: participation massive à la mi-journée

Quelque 180 000 électeurs inscrits sur la liste spéciale en Nouvelle-Calédonie votent ce dimanche 4 octobre pour le référendum sur l'indépendance du « Caillou » vis-à-vis de la France. C'est la deuxième fois en deux ans dans cet archipel isolé dans l'océan Pacifique sud vote. En novembre 2018, le premier référendum d'auto-détermination avait produit comme résultat le « non » à l'indépendance avec 56,4 % contre 43,6 % pour le « oui ». Cette année, à la mi-journée, la participation est massive, avec 49 % au lieu de 41 % en 2018.

Avec notre correspondant à Nouméa, Julien Sartre

Quand on veut voter sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, il faut être patient. Dans le calme et sous un beau soleil, les files d'attente devant les bureaux de vote durent plusieurs heures depuis l'ouverture partout à Nouméa, la capitale. Les électeurs sont nombreux et déterminés.

« J'ai voté "non" parce que je suis Français et je veux le rester, confie Kevin, 27 ans, qui vote dans le quartier pluri-ethnique de la Vallée des Colons. Je pense que le non va l'emporter. J'espère, surtout. Parce que sinon... je ne sais pas comment on va finir. »

« Le vrai respect »

Le « oui » à l'indépendance kanak, il faut aller le chercher dans un autre quartier : à Montravel, où se trouvent surtout des classes populaires et des représentants du peuple autochtone. Mel est Kanak, il a son drapeau et son tee-shirt Kanaky. Son vote est une évidence : « Aujourd'hui, je vote "oui" pour que le pays avance mieux. De la paix, de la prospérité, dans le respect, le vrai respect. C'est tout, c'est simple. »

Tout à l'heure, dans l'après-midi, Mel ira avec les autres indépendantistes manifester et afficher leur drapeau Kanaky dans les rues. Ensuite, l'attente du résultat commencera.

