Bars fermés, jauge dans les centres commerciaux: les nouvelles restrictions sanitaires à Paris

Ce lundi, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a annoncé les nouvelles restrictions qui entreront en vigueur cette semaine dans la capitale et sa proche banlieue. Paris est passée, depuis dimanche, en zone d'alerte maximale face à la progression du coronavirus.

Si les restaurants des zones en « alerte maximale » comme Paris et sa petite couronne vont pouvoir rester ouverts sans restriction d'horaires en appliquant un protocole sanitaire renforcé, la plupart des bars, eux, devront fermer. Une mesure confirmée, ce lundi 5 octobre, par le préfet de police de la capitale, Didier Lallement, qui a détaillé de nouvelles restrictions pour Paris et sa banlieue.

Pour les centres commerciaux et les grands magasins, une « jauge » va être mise en place, afin d'encadrer le « nombre de personnes pouvant se croiser », a déclaré le préfet. Ces magasins « devront accueillir au maximum un client pour quatre mètres carrés », a-t-il aussi précisé.

Les « foires » et « parc des expositions » vont également devoir fermer, a annoncé le préfet. Ce qui signifie que les « congrès », « salons professionnels » ou « représentations de cirque sous chapiteau » « ne pourront se tenir dans les quinze prochains jours », a aussi annoncé Didier Lallement.

Concernant les activités sportives, les piscines seront fermées à partir de mardi pour les adultes, mais resteront ouvertes aux mineurs « que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé ».

La mairie va « accompagner » les mesures

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a assuré lundi que « la ville évidemment accompagnera » les nouvelles mesures de restriction décidées pour la capitale, dont la fermeture des bars, pour lutter contre la recrudescence des contaminations au Covid-19.

« Compte tenu des nouvelles [...] nous serons très vigilants et au côté de l'État », notamment pour accompagner les contrôles que mènera la préfecture de police, avec les agents de la future police municipale, et en « mobilisant l'ensemble [des] équipes chargées de l'accompagnement social » des plus fragiles, a déclaré, à la suite du préfet de police, la maire de Paris.



