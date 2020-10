France: après les crues dans les Alpes-Maritimes, ces villages qui sortent de l'isolement

Les crues qui ont dévasté ce vendredi 3 octobre des régions du sud-est de la France et du nord de l'Italie ont fait au moins quatre morts et laissé derrière elles des scènes de désolation et des centaines de personnes dans le dénuement. De haute lutte, des villages et hameaux sortent de l'isolement. Et il est l’heure de constater les dégâts. Exemple à Malaussène, village désormais accessible au prix d’un long détour, mais où il faudra patienter avant un retour à la normale.

Publicité Lire la suite

La partie haute du village n’est plus coupée du monde, rapporte notre envoyé spécial à Malaussène, Stéphane Burgatt. Mais le quartier de la vieille gare est sinistré : des gravats, de la boue et un cours d’eau sorti de son lit... les travaux de dégagement seront longs.

« Il y a eu une coulée de pierres et de boue... C'est une catastrophe ! C'est tout venu d'ici, il y a eu comme un torrent qui est descendu de là. Et au niveau de la montagne, il y a eu un gros éboulement. Ça a fait de gros dégâts, heureusement matériels pour le moment, enfin on espère, on verra bien... »

Gaëlle est venue constater les dégats et essayer de récupérer quelques affaires dans sa maison, au surlendemain d’une évacuation cauchemardesque en plein cœur de la nuit.

« Il y a eu des dégâts, plusieurs maisons ont été ensevelies, au moins quatre, nous raconte-t-elle. Nous, nos voisins ont dû sortir des décombres, une femme avec deux enfants. Et puis après, on a été évacués par des pompiers. Il y a au moins une quarantaine de personnes qui ont été évacuées. Mais on n'a pas d'électricité, pas d'eau. Il y a la montagne qui s'est écroulée, quoi... Il faut escalader pour atteindre la maison à pied. C'est dur à vivre : on n'a pas d'accès, nos voitures sont bloquées. Du coup, on ne peut pas aller travailler. On n'a rien, c'est terrible. »

Les anciens comme Pierre, eux non plus n’en reviennent pas. « C'est abominable. C'est infernal, on n'a jamais vu ça, jamais, jamais... »

L’inquiétude s’enpare à nouveau de ses habitants, avec un retour annoncé de la pluie, même s’il est de moindre mesure.

Au moins quatre morts en France et en Italie

Le corps d'un homme a été retrouvé ce dimanche dans sa voiture immergée à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, portant à au moins quatre le nombre de morts causés par les intempéries meurtrières.

Deux jours après les pluies torrentielles, les pompiers des Alpes-Maritimes dénombraient toujours huit personnes « disparues », et 12 autres « recherchées », contre 13 un peu plus tôt dans la soirée, après la découverte dimanche soir d'une personne saine et sauve à Saint-Martin-de-Vésubie. Les personnes portées disparues ont été emportées par les flots devant des témoins. Côté italien, les autorités ont déjà fait état de trois morts.

Par ailleurs, au moins quatre corps ont été découverts dimanche échoués sur les côtes italiennes, ont annoncé l'agence de presse Ansa et d'autres médias, précisant que les autorités italiennes et françaises cherchaient conjointement à établir leur identité.

Les autorités ligures n'ayant pas fait état de disparus jusqu'ici, l'hypothèse privilégiée des enquêteurs est que certaines des victimes sont des personnes portées disparues ou recherchées en France, selon l'agence. Les autorités françaises n'ont pas commenté ces informations.

Plus de 950 pompiers étaient encore à pied d’œuvre du côté français de la frontière dimanche, poursuivant la reconnaissance des zones encore isolées, participant aux opérations de déblaiement et ravitaillant les populations.

avec AFP

► À lire aussi : France: la recherche de disparus continue, les familles séparées par les voies coupées

La #TempeteAlex a frappé les #AlpesMaritimes causant alors de nombreux dégâts.

🚁 D'importants moyens ont été déployés pour porter #secours aux habitants des zones #sinistrées.

Les forces de #sécurité sont toujours pleinement mobilisées pour rechercher les personnes disparues. pic.twitter.com/Yk9Fw3i4li Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) October 4, 2020

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne