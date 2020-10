France: le mot séparatisme effacé de l'intitulé de la loi, précaution ou reculade?

Le gouvernement doit présenter le 9 décembre prochain en Conseil des ministre un projet de loi visant à permettre la lutte contre le séparatisme. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron vendredi dernier aux Mureaux. Mais il semble que le mot séparatisme ne figurera pas dans l'intitulé de cette loi.

À ce stade, on ne sait pas comment la loi s'intitulera. Même si l'objectif est clair. Emmanuel Macron l'a expliqué, il s'agit de lutter contre le séparatisme islamiste. Mais à entendre Gérald Darmanin ce 6 octobre octobre sur Radio Classique, l'emploi de ce mot dans l'intitulé de la loi n'est pas envisagé : « Ce ne sera sans doute pas son nom puisque le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains ».

Une précaution pour éviter les amalgames ou une dérobade face à l'obstacle... C'est ce que craint Marine Le Pen qui s'exprimé après avoir rencontré le ministre de l'Intérieur qui mène justement des consultations sur le projet de loi : « Il faut être capable de dire contre quoi nous luttons. Si on ne sait pas désigner l'ennemi alors on ne le combat pas. Donc, le président de la République a eu une intuition. On lui a accordé le courage d'avoir parlé de l'islamisme. C'est pas Verdun non plus ! Ce serait dommage qu'au bout de quelques heures, il soit déjà en train de reculer ! »

Le mot séparatisme continue à faire débat. Employé certaines fois au pluriel, d'autres au singulier, il avait été préféré par Emmanuel Macron à celui de communautarisme. Reste donc à savoir comment il sera utilisé dans la rédaction de la loi.

