France: le possible retour des néonicotinoïdes «tueurs d'abeilles» attise les tensions

Lundi 5 octobre, les députés ont commencé à examiner le projet de loi qui autorise le retour partiel de ces pesticides « tueurs d'abeilles », interdits depuis 2018, en raison justement des risques qu'ils font peser sur les insectes. Mais cette année, la filière des betteraves à sucre a été frappée par une maladie virale transmise par des pucerons, ce qui a poussé le gouvernement à revenir sur l'interdiction de ces pesticides controversés.

La filière sucrière est menacée, et cela concerne une vingtaine de sucreries et 46 000 emplois. Tel est l'argument du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, favorable à un retour temporaire des néonicotinoïdes pour soutenir une filière affaiblie par la prolifération d'un puceron vert vecteur d'une maladie qui provoquent une sorte de « jaunisse » aux plantes.

De l'autre côté, apiculteurs, défenseurs de l'environnement et scientifiques lancent un cri d'alarme : « En pleine urgence sanitaire et écologique, les Français.e.s, leurs enfants et petits-enfants jugeront de votre volonté de privilégier – ou non – leur santé et l’environnement », écrivent une trentaine d'organisations dans le Journal du dimanche. Dans la sphère politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, « on est tous contre », constate Julien Denormandie. Le sujet divise dans tous les rangs.

Face à la levée de boucliers, le gouvernement prône une utilisation très limitée

Côté agriculteurs, une minorité d'entre eux, affiliés à la Confédération paysanne, assure que la pression qui pèse sur la filière est celle du marché bien plus que la maladie transmise par les pucerons. Par conséquent, ce syndicat prône plutôt un soutien à la filière sucrière.

Les députés se préparent donc à un vote sous haute tension. Plusieurs manifestations anti-néonicotinoïdes sont prévues devant l'Assemblée nationale. Le gouvernement se veut, lui, rassurant : la réintroduction de ces pesticides sera temporaire, limité à trois années et circonscrite à la betterave à sucre, se défend-il. Christophe Castaner, patron des députés LREM, estime que la mesure gouvernementale a été « profondément encadrée ». Pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits.

