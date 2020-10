Procès des attentats de janvier 2015: Christophe Raumel, seul accusé à comparaître libre

Au procès des attentats de janvier 2015, Christophe Raumel était mardi le 2e accusé à être interrogé sur le fond du dossier. Accusé d’avoir aidé Willy Prevost dans des achats à destination d’Amedy Coulibaly, il est le seul prévenu à être poursuivi pour association de malfaiteurs sans qualification terroriste, et à comparaitre libre.

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Laura Martel

Christophe Raumel l’admet d’emblée : il était avec Willy Prévost quand celui-ci a acheté les gilets tactiques, couteaux, taser ou encore la voiture utilisée par le tueur de l’hyper cacher. Mais Amedy Coulibaly, il ne le connaissait pas : « Je l’ai aperçu deux fois, je lui ai même jamais serré la main ». Estimant qu’il ignorait effectivement la nature des projets de Coulibaly, le parquet a finalement abandonné la qualification terroriste.

Fin 2014, Christophe Raumel « traîne H24 » avec son « grand pote » Willy Prévost, raconte-t-il, à zoner au centre commercial, fumer, boire pour passer le temps. Alors, chaque fois que son « pote » lui propose de l’accompagner, il dit oui « pour bouger du quartier ». « Mais vous savez que ce sont des courses pour Coulibaly, vous connaissez sa réputation, à minima de caïd, vous ne posez pas de question ? » l’interroge la cour. « J’ai demandé à Willy, il va faire quoi avec ca ? Il m’a dit : "J'sais pas". J’ai pensé qu’il allait peut-être se déguiser en flic pour un braquage, indique l’accusé, qui répète qu’à l’époque, [il] ne se posait pas de question ».

Quand il reconnait Coulibaly à la télévision, « le premier truc que j’ai dit, rapporte l’accusé, c’est Willy t’es mort, t’es le premier qu’ils vont venir chercher. J’avais pas du tout pensé à moi…pour moi je n’étais pas impliqué ». Aujourd’hui, « je m’en veux grave d’avoir suivi mais j’assume », affirme Christophe Raumel qui assure n’aspirer qu’à une vie de famille normale, qui a passé 38 mois en détention dans cette affaire.

« C’est un manipulateur et un menteur », met de son côté en garde son ex-compagne. Alors qu’elle l’accuse de violences conjugales et de l’avoir menacée, juste avant le procès, pour qu’elle n’en dise rien à la cour, la colère et la détresse de la jeune femme éclatent, suscitant un incident d’audience.

