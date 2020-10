IVG: bras de fer entre le gouvernement et les Marcheurs sur l'allongement du délai

Pouvoir avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse au lieu de 12 actuellement en France, c'est ce que prévoit une proposition de loi examinée ce jeudi à l'Assemblée nationale. Cette proposition sera soutenue par la grande majorité des parlementaires de La République en marche contre l'avis du gouvernement qui a saisi le Comité consultatif national d'éthique (CCNE). Les Marcheurs sont prêts à un vrai bras de fer avec l'exécutif.

« Ça les emmerde ! » Une députée marcheuse résume avec ses mots l'irritation de l'Élysée et de Matignon. Et c'est vrai que Jean Castex est plutôt agacé. Le Premier ministre prône la « sagesse » : sans aller contre sa majorité, il regrette la méthode, il aurait préféré avoir un grand débat sur la question sensible de l'IVG.

Un argument balayé par une élue En Marche impliquée dans le dossier : « C'est idiot, on a déjà passé 1 an à écouter tout le monde. » « Attention à ces trucs qui sont de la démagogie. Ils veulent passer pour les plus progressistes », tacle une ministre.

Chacun son rôle, lui répond le député En marche Sacha Houlié. « Il n'y a aucun soucis pour que nous nous le votions et que la majorité, en conséquence La République en marche, quel que soit l'avis du gouvernement, votera pour ce texte. »

Les députés marcheurs s'émancipent encore un peu plus. Matignon refuse d'y voir un « camouflet ». « Pas de panique à bord », assure un conseiller de Jean Castex. En attendant que le texte arrive au Sénat, le gouvernement espère pouvoir s'appuyer sur l'avis du comité consultatif d'éthique pour enterrer la fronde.

Le texte propose également de supprimer la clause de conscience pour les médecins sur l'interruption volontaire de grossesse.

En France, près d'une femme sur trois a recours à l'avortement au cours de sa vie et, chaque année, entre 3 000 et 5 000 d'entre elles partent à l'étranger pour réaliser une interruption volontaire de grossesse. La raison : elles ont dépassé le délai légal en France.

Chaque hôpital a ses propres plannings. Par exemple, ils font leurs IVG que certains jours de la semaine. Là pendant ce temps votre grossesse avance... L'IVG, un parcours semé d'embûches. Reportage. Laurence Théault

