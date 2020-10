France: après la tempête, les Alpes-Maritimes sous le choc

Emmanuel Macron se rend dans les Alpes-Maritimes ce mercredi 7 octobre 2020. Pour le moment, 5 000 foyers sont toujours privés d’électricité quatre jours après le passage de la tempête Alex. Selon un bilan encore provisoire, quatre personnes sont mortes. Huit sont également portées disparues. Deux morts ont aussi été recensés en Italie. Conséquence des intempéries, des villages restent isolés et sur place les secours poursuivent les évacuations.

Avec notre envoyé spécial à Breil-sur-Roya, Alexis Bedu

Le soleil est revenu dans cette région située au nord de Nice. Cela facilite le travail de nettoyage et le rétablissement du contact avec les villages les plus isolés. Nous sommes dans la montagne, les routes sont sinueuses, et la tempête a frappé fort. Le vent a emporté des toitures. La pluie tombée en masse a provoqué la crue des différents cours d’eau. Détruisant des routes des maisons, emportant les arbres, les voitures.

Et maintenant, quel avenir ?

Quel avenir pour cette vallée de la Roya ? Patrick Ladic tient un garage le long de la rivière. il est pessimiste : « Je ne vois plus d’avenir, avant je travaillais beaucoup avec le passage, maintenant il n’y a plus de passage, il n’y a plus de route il n’y a plus rien, combien d’années ça va mettre pour reconstruire tout ça ? Ça va peut-être être reconstruit si notre président veut bien aider la vallée, donc espérons qu’on va se faire aider. C’est terrible, c’est catastrophique. Déjà, il n’y avait pas beaucoup de personnes mais là avec le Covid on avait déjà pris une belle claque, tous les commerçants, on est limite, nous on vit avec nos fonds personnels et là imaginez ça, qu’est-ce que je fais ? »

Présent parmi les bénévoles, Eric, un habitant de Breil-sur-Roya un des villages les plus touchés par la tempête, raconte cet épisode surréaliste : « Régulièrement on voit la rivière monter et quand on nous a dit qu’on était en vigilance rouge on s’est dit "bon c’est comme d’habitude ça va monter et puis ça va passer" donc, franchement la prochaine fois qu’on va nous dire qu’on a vigilance rouge, là je pense qu’on va s’organiser. »

Une « vallée morte » ?

« Même moi, dit-il, je me suis fait avoir en habitant à côté. J’ai ma clôture qui s’est carrément explosée ; à un moment donné j’ai voulu agir pour éviter trop de casse, on a une table de 40 kilos, elle a volé en deux secondes, elle est retombée, si elle était retombée sur moi... ça serait loupé. Là, ils sont en train d’évacuer tout le monde parce que je pense que l’hiver va être dur et qu’on ne peut pas laisser les gens dans des villages où on ne sait pas s'il y aura de l’électricité constamment. Donc ils rapatrient le maximum de gens qui sont sensibles et fragiles de manière à protéger au maximum la population. Mais après, à mon avis, ça va faire vallée morte, moi je ne sais pas, mais j’ai ce sentiment-là, après j’espère me tromper. »

Ce mercredi 7 octobre, Emmanuel Macron est à Breil-sur-Roya où sont centralisés les secours. Il se rend aussi à Tende, où aujourd’hui il est impossible d’aller par voie terrestre ; c’est un village perché d’environ 2 000 habitants et où ils sont nombreux à être toujours bloqués. Près de 600 pompiers militaires sont toujours au travail ici, évacuation des personnes les plus fragiles, ravitaillement, déblaiements, une mobilisation des moyens de l’Etat particulièrement saluée par les habitants de cette zone sinistrée.

