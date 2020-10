Politique française: François Baroin dit non à la présidentielle de 2022

Francois Baroin, le 21 novembre 2019. Thomas SAMSON / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il était cité depuis un an pour être le candidat de la droite en 2022, poussé par son ami et patron du parti, Christian Jacob : François Baroin, ancien ministre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy n’ira pas. Le président de l’association des maires de France l’a annoncé à plusieurs personnalités : c’est non.