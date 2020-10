Procès des attentats de janvier 2015: Ramdani ne dissipe pas le doute sur son implication

Suite des interrogatoires des accusés, au procès des attentats de janvier 2015. A la barre ce 7 octobre, Amar Ramdani, 39 ans. Le parquet l’accuse de soutien logistique à Amedy Coulibaly, à cause notamment de ses nombreux contacts avec le tueur jusqu’à la veille des attentats et de ses liens avec d’autres accusés qui auraient fourni des armes.

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Laura Martel

C’est à la buanderie de la prison de Villepinte qu’Amar Ramdani se lie d’amitié avec Amedy Coulibaly. « On s’est raconté nos enfances, nos adolescences nos vies d’homme (…) il était sympa, serviable, intelligent…ses actes, c’est des trucs de lâche, à l’opposé de la personne que j’ai connue », affirme-t-il. Amar Ramdani l’assure, si Coulibaly était « pieux », il ne montrait aucun signe de radicalité : « Quand je le voyais, il était plutôt habillé en Dolce Gabana, le mec (…) encore aujourd’hui j’arrive pas à comprendre », souligne-t-il.

La cour l’interroge sur ses déplacements dans le Nord, lieu de provenance des armes, avec Said Maklouf. « Pourquoi avoir longtemps maintenu que c’était pour l’accompagner voir des prostituées et avoir caché vos rencontres avec Mohamed Fares, relié à 2 armes par les enquêteurs ? » « Parce que je ne suis pas une balance... Maintenant qu’ils ont parlé, je peux le dire, j’ai accompagné Said chez Fares pour une affaire de stup », explique-t-il. « Pourquoi avoir détruit votre téléphone après la tuerie de l’hyper cacher, si vous n’aviez rien à vous reprocher, ça créée la suspicion », insiste le président. « Vous avez tout à fait raison, reconnait l’accusé, j’ai eu un réflexe stupide, de peur, de voyou… Je le regrette encore, vous auriez vu qu’il n’y avait rien. »

A chaque élément avancé, Amar Ramdani, argumente avec soin. Cheveux poivre et sel, le regard vif, il ne rechigne pas à la joute verbale, parfois impertinent, plutôt sûr de son charme. « Avec la juge d’instruction, on avait une relation atypique », glisse-t-il dans un sourire masqué. Il évoque sa liaison, avec une gendarme aujourd’hui radiée, à qui il demande après les attentats s’il doit se présenter à la police. « Elle m’a demandé "tu l’as aidé logistiquement ?" Non. "financièrement ?" Non. Elle m’a dit "alors c’est pas la peine" ». « Je lui fais pas de reproche, d’autres m’ont donné le même conseil, pointe l’accusé, mais sans ca je me serais peut-être signalé au commissariat et je serais sans doute pas là. »

