Ed Vulliamy au Prix Bayeux: «Nous ne sommes pas des héros»

Ce jeudi 8 octobre, comme chaque année, une stèle de plus a été érigée au Mémorial des reporters à Bayeux, en Normandie. Un moment d’émotion sobre et sincère, entre éloges funèbres et... notes d'espoirs. Le discours du grand reporter britannique Ed Vulliamy, président du jury 2020, a particulièrement marqué les esprits.

De notre envoyé spécial à Bayeux,

Dans un silence mouillé par la pluie intermittente, le linceul blanc est mis à bas et la pierre dévoile son registre funéraire : Omar Ivan Camacho Mascareño, Obed Nangbatina, Norma Sarabia Garduza, Vadym Komarov.... 49 noms en tout. Ceux des journalistes morts en mission depuis la précédente édition. « Huit mexicains, trois Philippins, trois Pakistanais... », égrène Christophe Deloire, président de Reporters sans frontières, l'ONG française de défense des journalistes qui chaque année effectue ce travail de recensement. « Il y a cette année 44% de décès en moins que l'année dernière. 22 seulement en 2020 », poursuit-il, s'excusant pour ce laïus froidement mathématique mais essentiel. « S'il faut y voir une forme de satisfaction, il est difficile de dire si cette tendance sera pérenne, et encore plus à quoi elle est imputable », analyse-t-il : y a-t-il plus d'autocensure ? Plus de garantie sécuritaire sur le terrain ? Ou bien est-ce le travail de sensibilisation à l'information libre qui finit par payer ? « Tout cela est possible », envisage le journaliste.

Le sourire éclatant de Nabil Hasan al-Quaety

Ces notes positives – suffisamment rares pour être relevées – sont pourtant vite douchées par la voix blanche qui lui succède au micro. Marielle Eudes est la directrice photo de l'Agence France-Presse. Les légers trémolos trahissent la tonalité du récit qu'elle se serait bien passé de livrer.

« Nous sommes le mardi 2 juin, c'est le matin à Aden. Nabil Hasan al-Quaety embrasse ses trois enfants, sa femme enceinte et quitte son domicile pour une nouvelle journée de travail. Il s'assied au volant de sa voiture. Il n'ira pas plus loin. Un commando mitraille son véhicule, l'abat froidement et prend la fuite », lit-elle. Aucune enquête n'a à ce jour été ouverte pour traduire en justice les responsables de ce crime, se désole-t-elle. « Le petit gars d'Aden », comme il était affectueusement surnommé à l'AFP avait 34 ans et travaillait pour l'AFP depuis cinq ans comme vidéaste et photographe. « Nabil avait un sourire éclatant, célèbre son ancienne cheffe, il savait raconter, bien au-delà des images de combats et d'affrontement, il racontait les gens. Au fil du temps, il a gagné en expertise et était devenu incontournable pour la couverture du Sud-Yémen. Ses images ont fait le tour du monde. Nabil est mort pour quelques mots de libre expression sur les réseaux sociaux. Merci à toi, repose en paix, au côté des nombreux autres journalistes tués au Yémen pour tenter de donner des noms, des visages à cette souffrance au cœur du pire drame humanitaire du monde. »

Nabil Hasan al-Quaety, le 17 mai 2020 au Sud-Yémen, quinze jours avant son assassinat. Nabil HASAN / FACEBOOK / AFP

Dans l'assistance, les caméras de télévision capturent le moment, pendant que les lycéens en retrait de l'assistance restent cois. Sûrement sont-ils plus habitués au choc des photos qu'au poids des mots qui viennent soudainement heurter leurs tympans. Or, l'homme qui prend à présent la parole a un message pour eux. Ed Vulliamy, dégaine de rockeur anglais, chaleureux sans sourire, est-il ventriloque à ses heures ? En tout cas, ce sont bien ses tripes qui vont parler dans la petite clairière sans lumière. Il commence par un vibrant éloge de Bayeux : « Citoyens, citoyennes de Bayeux et de Normandie, sachez combien votre ville, votre région est spéciale, exceptionnelle pour ce prix, pour ces rencontres. Il n'y en a aucune autre comme ceux-ci ailleurs », remercie-t-il.

Puis celui qui a été choisi pour présider cette 27e édition prend le contrepied de perceptions erronées des reporters de guerre et de formules qu'il juge inconvenantes : « Nous ne sommes pas des héros. Je n'aime pas ce language qui dit "ils ont sacrifié leur vie pour la vérité !" » Non, dit Vulliamy : comme le médecin soignant un bébé pestiféré dans l'oeuvre de Camus, « nous faisons simplement notre travail ».

Là où aucun journaliste ne souhaiterait avoir son nom

« Et maintenant, Mexico. L'irrésistible Mexique, le si beau, le si profond Mexique », s'emballe le Britannique. Ancien de Sarajevo et des Balkans mais aussi de l'Irak et de l'Irlande, patrie maternelle, cet habitué des zones de guerre a également fréquenté le sud du Rio Grande. Il y a documenté le narco-trafic qui mine le pays. Il commence, poétique : « Je n'ai jamais travaillé dans un pays où la couleur est si vive mais où la noirceur est partout ». Enchaîne, colérique : « C'est aussi le pays où, depuis 2006, 300 000 personnes ont été tuées. Trois fois le nombre de morts en Bosnie, un pays en guerre. Parmi eux, 135 de nos collègues. » Et conclut, analytique : « La mise sous silence de nos confrères au Mexique fait partie de la stratégie des cartels de la drogue, pour s'étendre. Ils se débarrassent d'abord des gens qui ont les armes – la police et l'armée – ensuite, des politiciens et pour finir de ceux qui vous disent que tout cela arrive. Moins de 10% des meurtres sont instruits. Ces assassinats se font dans la totale impunité. »

Vulliamy rappelle qu'il a eu le temps là-bas de se faire quelques amis dans la profession. Certains sont aujourd'hui à ses côtés. Gravés sur les stèles annuelles du Mémorial des reporters, « là où aucun journaliste n'aimerait avoir son nom ». Regina Martinez, Javier Valdez… « La dernière fois que j'ai vu Javier, dans un café de Culiacan, j'avais failli m'étouffer avec le cigare que nous partagions. Qu'est-ce qu'on s'est marré ! Je lui ai dit : "On se revoit bientôt, Javier, peut-être en Europe !". Finalement, il a été descendu dans une rue de sa ville natale », le 15 mai 2017.

Le sexagénaire abrège la litanie. « Les guerres ont des causes, elles ont des explications. Mais de quoi parle cette guerre au Mexique ? Elle ne parle absolument de rien. Ce rien qui est la vraie cause de ce XXIe siècle nihiliste. Cette cause, c'est la drogue », s'agace-t-il avant de porter le regard sous les arbres où campe la jeunesse, anticipant de passer malgré lui pour ce père « moraliste » honni des ados : « La prochaine fois que vous serez en soirée et que vous verrez une ligne blanche sur une table, la prochaine fois que vous verrez passer sous vos yeux un sachet de pilules, souvenez-vous que ce sont des lignes de sang. Le sang de 300 000 Mexicains. Rappelez-vous que ces pilules sont à cette fête parce que 300 000 Mexicains sont morts pour à cause d'elles et que 135 confrères et nombre de mes amis ont été tués pour expliquer comment elles sont arrivées là. »

♦ Le Fil rouge lycéen

Pendant quatre jours à partir de ce 8 octobre, RFI suit des lycéens en immersion au Prix Bayeux. Pour ces ados, c’est une semaine hors-les-murs de leur école, à la découverte du monde extérieur et de son actualité, des journées studieuses et riches en rencontres (masquées) avec des professionnels des médias mais aussi en action avec l’élaboration d’un journal et d’une web radio. Aujourd’hui, Isabelle Blais-Mathon, professeure de français au lycée Jeanne d’Arc, explique pourquoi elle engage ses élèves dans cet évènement, avec une passion qui ne se flétrit pas.

Pourquoi ce rendez-vous annuel de votre ville est-il si important pour vous et vos élèves ?

Pour nous, c'est un évènement fondamental. Cela fait vingt ans que je suis investie dans ce programme du Prix Bayeux avec mes classes. D'abord à travers le jury lycéen qui remet un prix. Avec le temps, en marge de ce jury, on s'est mis à rencontrer des journalistes et à multiplier les rencontres. Ils commencent même à nous connaître ! Ces rencontres valent tous les cours du monde : le reporter a souvent une personnalité, du relief, tantôt cabossé, tantôt sensible. Il est physiquement présent, il leur répond directement, de façon concrète, avec force anecdotes et avec des mots à eux. La géographie des conflits devient tout de suite plus parlante. Mais il parle aussi des techniques photos, donne des ficelles sur le métier, explique leurs coulisses, ce qu'est un fixeur, comme se passe la vie en zone de guerre, etc.

L'objectif pédagogique de ma collègue d'histoire-géo, c'est qu'ils retiennent les enjeux géopolitiques, et pour moi c'est qu'ils apprennent les genres journalistiques. Les rencontres, le journal, les web radios et télé sont autant d'outils d'éducation aux médias, à portée de notre main.

Comment les jeunes vivent-ils l'évènement ?

Chez eux, on note très clairement un avant et un après Bayeux. En une semaine, on les voit mûrir. Leur petit monde d'adolescent est soudainement différent, il devient plus grand, des perspectives sont ouvertes. Il y a souvent un effet de sidération, d'incompréhension face à la violence du monde qu'ils découvrent. Nous en voyons parfois craquer. Notamment dès qu'il s'agit d'enfants ou de femmes, les élèves s'identifient plus facilement. Ca les touche. Je me souviens d'une année et d'une projection, Au pays du miel et du sang, à l'occasion des vingt ans de Sarajevo. Il était consacré au viol comme arme de guerre. Il y avait une scène de viol, c'était très violent. L'une a demandé à sortir. Cela avait suscité le débat : jusqu'où montrer ? faut-il censurer ?

Il faut dire aussi que la semaine est forte en émotions. Cette année est un peu spéciale, notamment en raison de l'épidémie mais aussi parce que nous n'avons pas pu bénéficier d'une semaine banalisée pour les classes. Mais d'habitude, c'est beaucoup plus dense. Ils sont sur le terrain de 9h et jusqu'à 23h parfois, acteurs et spectateurs à la fois.

