Procès des attentats de janvier 2015: les mensonges et les oublis de Saïd Makhlouf

Quatrième accusé à être interrogé sur le fond, au procès des attentats de janvier 2015 : Said Makhlouf. Le parquet accuse ce trentenaire d’être intervenu dans la recherche et fourniture d’armes pour Amedy Coulibaly, en lien avec deux co-prévenus dont son cousin Amar Ramdani. Son ADN a été retrouvé sur un taser utilisé par le tueur de Montrouge et l’Hyper cacher.

Avec notre envoyée spéciale au tribunal de Paris, Laura Martel

A la barre Said Maklouf indique d’emblée : « Je vais être clair et net, il n’y a jamais eu d’armes, c’est que des stups. Je ne comprends pas cette accusation de terrorisme, Coulibaly, je l’ai vu une fois et demie à peine. »

Le juge assesseur lui accorde qu’il est établi que s’il a bien croisé le tueur, il ne le connaissait pas. Le magistrat note aussi qu’aucun élément n’indique qu’il serait radicalisé. Mais l’assesseur compte bien éclaircir le but de 5 déplacements de Makhlouf et Amar Ramdani dans le Nord, lieu de provenance des armes. Surtout que pendant l’instruction, l’accusé a alterné silence et déclarations changeantes, évoquant d’abord des visites à des prostituées, des repérages pour des escroqueries et finalement, l’achat de cannabis.

« Vu les peines encourues pour terrorisme, pourquoi ne pas avoir parlé tout de suite d’escroqueries et de stupéfiants ? » demande l’assesseur. « Quand on m’arrête pour terrorisme, je sais que je suis innocent, je pense que je vais sortir, pourquoi j’admettrais des choses dans lesquelles je suis réellement impliqué ? » se défend Said Makhlouf.

Il avance aussi sa réticence à « mouiller » d’autres personnes puis à mesure que le temps passe, sa révolte contre une enquête « toute à charge » et sa détresse face à la découverte de son ADN sur la lanière du fameux taser. « Ce taser, je l'ai pas touché, je l'ai même jamais vu, ça me ronge le cerveau encore aujourd'hui », clame-t-il. Son avocate pointe alors que l’hypothèse d’un transfert secondaire n’a pas été écartée et qu’en l’absence de preuves irréfutables, le transport d’armes reste également théorique. « Des hypothèses, c’est que ca depuis le début », dénonce Makhlouf, « mais il faut savoir, c’est de la vérité dont il s’agit ».

