En Nouvelle-Calédonie, la décolonisation en péril

Le résultat serré du référendum du dimanche 4 octobre – 56% pour le «non» à l'indépendance, 43% pour le «oui» – n'est pas seulement la marque de la division profonde de l'électorat et de la population de la Nouvelle-Calédonie. En même temps qu'il démontre la volonté indéfectible du peuple kanak d’accéder à son rêve d'indépendance, ce résultat porte le germe d'affrontements plus graves, à la veille de la troisième et dernière consultation.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial en Océanie,

Finalement, le gouvernement français se sera déplacé en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de ce référendum sur l'indépendance. Si Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a décidé de se plier à un isolement strict dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours, crise sanitaire du Covid oblige, c'est que l'heure est grave.

La Nouvelle-Calédonie dans l'impasse

Le résultat de la consultation du dimanche 4 octobre : 56% pour le «non» mais une progression de plus de trois points pour le «oui», à 43%, a de quoi inquiéter. « La venue du ministre est indispensable pour qu'il prenne conscience de la complexité du pays et nous sorte de l'ornière référendaire », s'alarmait mardi 6 octobre le député (Calédonie Ensemble, non-indépendantiste) Philippe Gomès. Avec les autres non-indépendantistes modérés, la droite traditionnelle en Nouvelle-Calédonie, le député estime qu'il s'agit là d'un résultat qui met le pays « ans l'impasse ».

Quid du résultat des urnes ?

La droite modérée de Calédonie Ensemble va devoir maintenant jouer le rôle de courroie de transmission entre les indépendantistes et la droite dure celle qui se nomme elle-même Les Loyalistes. Il va falloir négocier, dialoguer, remettre tout le monde autour d'une table, ce qui n'était pas arrivé depuis le premier référendum, de novembre 2018.

C'est bien pour cela que Sébastien Lecornu est en Océanie. Les Loyalistes sont à couteaux tirés avec Calédonie Ensemble aussi bien qu'avec les indépendantistes mais une bonne part de la solution repose sur eux, sur leur attitude à venir. Tenants d'une ligne intransigeante pour une Nouvelle-Calédonie française, partisans d'un « zéro concession » au Front de libération kanak socialiste (FLNKS), ils se retrouvent dans la parole de leur chef de file, la présidente de la Province Sud, Sonia Backès. Pour cette dernière, « ce qui compte, c'est de respecter le résultat des urnes. On ne peut pas voter trois fois "non" à l'indépendance et demander ensuite l'indépendance, ce n'est pas possible ! »

Un déséquilibre électoral

Tout le problème est là : la liste électorale spéciale du référendum reflète les équilibres – et les déséquilibres démographiques – de l'archipel stratégique de l'océan Pacifique sud. Les Kanaks sont minoritaires sur leur territoire mais la dynamique électorale est de leur côté.

Les Accords de Nouméa ont permis de préserver jusqu'ici la paix civile en Nouvelle-Calédonie après les terribles évènements des années 80 mais ils sont ainsi faits que pas moins de trois référendums doivent avoir lieu en cas de réponse négative aux deux premiers.

« Nous irons au bout des Accords de Nouméa, nous irons jusqu'au bout du processus et au bout de la parole donnée, prévient Roch Wamytan, leader du Palika, principal parti indépendantiste de l'archipel (membre du FLNKS). Nous irons jusqu'au troisième référendum parce qu'il en a été décidé ainsi et si c'est encore '"non", nous nous réunirons afin de prendre une décision ».

Le score des indépendantistes progresse

Il faut dire que les indépendantistes se sentent le vent en poupe. Ils progressent et estiment que l'emporter est possible au troisième référendum, dans moins de deux ans. Pour eux, il est absolument hors de question de laisser passer leur chance. En particulier après les scènes de liesse qui ont éclaté dans Nouméa le jour de la consultation, après l'euphorie des chiffres de participation hors-normes et la révélation que le parti de l'indépendance progressait dans les urnes. L'affirmation forte que le peuple kanak ne renoncera jamais à son indépendance : voilà pour eux le principal enseignement du scrutin.

« En Nouvelle-Calédonie, il y a une corrélation très forte, évidente, entre le vote indépendantiste et le vote du peuple autochtone, le peuple kanak, confirme Paul Fizin, docteur en histoire et spécialiste des enjeux électoraux de Nouvelle-Calédonie. Par exemple, Lifou, une des îles Loyauté est peuplée quasi-exclusivement de Kanaks et vote très largement en faveur de l'indépendance. Cela se vérifie également selon le peuplement des différents quartiers de Nouméa, la capitale. » À Ouvéa, atoll peuplé de seulement 3 000 habitants mais terre coutumière à 100%, berceau et terreau de la revendication indépendantiste le «oui» a remporté 96% des suffrages.

Une décolonisation sans violence est-elle possible ?

Dans ces conditions, et face à des Loyalistes qui représentent Caldoches, descendants de colons et Français installés de très longue date qui veulent « rester français » parce qu'ils ont peur de perdre leur niveau de vie et de nombreux avantages matériels, le processus de décolonisation est en péril. « Ce qui pose problème, c'est la méthode de décolonisation de la France, qui n'existe pas, théorise Matthias Chauchat, professeur de droit public à l'Universite de la Nouvelle-Calédonie, fin observateur de la vie politique, engagé pour le «oui» à l'indépendance. Je suis assez pessimiste parce que d'un "non" au troisième référendum ne peuvent surgir que la violence et le chaos. La France ne sait pas décoloniser sans violence. En premier lieu, les Kanaks vont se tourner vers les Océaniens, les Wallisiens et les Futuniens, en position d'arbitres entre les deux camps avec leur vingtaine de milliers de voix. Nous saurons en 2022 si Jean-Marie Tjibaou (très célèbre leader indépendantiste assassiné en 1989 NDLR) avait eu raison de faire son pari et de signer les Accords de paix. » Et si les élus de chaque camp ont profité des deux ans qui leur restent pour trouver une solution plus intelligente qu'un référendum voué à être perdu par les deux camps, un affrontement violent entre deux positions absolument irréconciliables.

►À écouter aussi : En Nouvelle-Calédonie, «L'idée de la construction d'un pays nouveau progresse»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne