Climat: Extinction Rébellion lance à la tour Eiffel 15 jours de mobilisation en France

Il y a un an à Paris, le mouvement écologiste Extinction Rébellion installait un campement place du Châtelet, en plein coeur de la capitale. Plusieurs jours d'occupation pour réclamer des actions face à l'urgence climatique. Les militants français de ce mouvement né en Grande-Bretagne, prônant la désobéissance civile, ont lancé ce dimanche 11 octobre leur nouvelle RIO, « Révolution Internationale d'cctobre », une série d'actions prévues dans plusieurs villes de France, jusqu'au 19 octobre. Première action : le déploiement sauvage d'une banderole sur la Tour Eiffel.

Publicité Lire la suite

« Exctinction Rebellion, en direct de la Tour Eiffel... » De l'esplanade du Trocadéro où la vue est imprenable sur le monument parisien, Crocodile, c'est son pseudo, filme et commente en live sur les réseaux sociaux, le premier acte de ces deux semaines de mobilisation. « Les grimpeurs ont rejoint le premier étage de la Tour Eiffel. On approche du but... », explique-t-il au micro de Marie Casadebaig, du service France de RFI.

De toutes petites silhouettes se détachent à 60 mètres de hauteur. Elles sont une dizaine à s'affairer. Et au bout d'une vingtaine de minutes de suspens : « Nous y sommes presque, là, les rebelles sont en train de déployer une grande banderole "Rebel" sur la Tour Eiffel ! Voilà, c'est formidable, bravo ! »

Sur fond rose, le mot Rebel apparaît sur un des monuments les plus célèbres au monde. « C'est un symbole, souligne Koubra, membre d'Extinction Rebellion. C'est un symbole français, un symbole mondial. Et quelque part, une image peut rester beaucoup plus dans l'histoire que plein d'actions qu'on peut faire, qu'on continue de faire. »

« Effet immédiat »

La crise sanitaire a ralenti les actions du mouvement écologiste ces derniers mois. Mais elle a aussi renforcé la conviction de ces membres. « La crise du Covid est un symptome de la crise environnementale, poursuit la militante. Il ne s'agit pas de dire : "Arrêtons tout". Mais juste : au moins ouvrons les yeux et rendons nous compte que quand l'homme n'utilise plus sa voiture pour un oui, pour un non, quand l'homme ne peut plus aller conssommer pour consommer, il y a un effet immédiat. »

Après le déploiement d’une banderole géante « REBEL » au premier étage de la Tour Eiffel, l’action de @xrFrance continue place du Trocadéro ! #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/xgwTZxJtGk Julia (@julia_gln) October 11, 2020

La banderole sera restée accrochée moins d'une heure, jusqu'à l'intervention de la police et l'interpellation de la vingtaine de militants sur place.

► À lire aussi : Extinction Rebellion: désobéissance civile et action non-violente

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne