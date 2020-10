Covid-19 en France: le nombre de patients en réanimation au plus haut depuis mai

La situation épidémique en France continue de se dégrader. Pour la première fois depuis le mois de mai, plus de 1 500 personnes atteintes du Covid-19 sont en service de réanimation.

Avec 171 nouvelles admissions ces dernières 24 heures, ce sont désormais très exactement 1 539 malades du Covid-19 qui sont hospitalisés en réanimation, un niveau jamais atteint depuis le mois de mai dernier.

Mais si nous sommes encore loin du pic d'avril où ils étaient alors plus de 7 000, la situation se dégrade rapidement et le ryhtme s'accélère. Il n'a fallu que sept jours pour que ce nombre de malades en réanimation soit multiplié par 2,5, soit presque 1 000 de plus en une semaine.

Tous les autres indicateurs sont à l'avenant. Qu'il s'agisse du nombre de cas confirmés, de l'incidence, du nombre de clusters ou de celui des décès, tous sont à la hausse ce lundi 12 octobre au soir alors que quatre nouveaux départements sont placés en niveau de vulnérabilité élevée, portant le total à 74.

Face à cette situation dégradée, l'exécutif commence à évoquer des mesures de confinement localisées alors qu'il s'y était jusqu'à présent toujours refusé. Emmanuel Macron devrait aborder le sujet ce mercredi 14 octobre lors d'une interview télévisée. Ce sera alors sa sixième intervention sur le Covid-19 depuis le début de la crise.

