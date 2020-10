Attentats de janvier 2015: la qualification terroriste au cœur des interrogatoires des accusés

Dessin représentant les quatorze accusés et leurs avocats, le premier jour du procès des attentats de janvier 2015.

Au procès des attentats de janvier 2015, ce lundi 12 octobre débute la deuxième des semaines consacrées à l’interrogatoire des 11 accusés présents. Au cœur des interrogatoires de ces prévenus, pour la plupart reliés au tueur de Montrouge et de l’Hypercacher, une question cruciale et récurrente : quelle connaissance avait l’accusé de la radicalisation d’Amedy Coulibaly et de la nature terroriste des actes qu’il préparait ?

C’est la grande question qui se pose avec le chef d’accusation d’association de malfaiteurs terroriste criminelle, qui concerne 10 des 11 accusés présents. Pour savoir pourquoi, il faut d’abord revenir ce qui constitue une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Trois critères doivent être réunis. Les deux premiers sont des éléments matériels : il s’agit d’abord d’avoir affaire à un groupement ou une entente établie entre plusieurs personnes qui se sont réunies volontairement.

Deuxièmement, ce groupement doit avoir pour but de préparer un crime. Cette préparation doit être concrétisée par des faits matériels, en revanche il n’est pas nécessaire que le crime envisagé soit déterminé de manière précise. Le troisième critère est d’ordre moral : c’est la volonté de participer au groupement en sachant qu'il est illégal et la volonté de collaborer au but fixé.

Dans le cas d’une association de malfaiteurs terroriste criminelle (AMT), il faut donc que les mis en cause aient eu l’intention de participer en connaissance de la nature terroriste de l’acte préparé. D’où l’importance d’établir si les accusés savaient qu’Amedy Coulibaly adhérait à l’idéologie jihadiste, et sur ce point, les positions s’opposent. Il est évidemment difficile de prouver ce que quelqu’un a exactement dans la tête, le parquet doit donc emporter l’intime conviction de la cour en tissant un faisceau d’arguments.

Le plus évident serait d’établir déjà la radicalisation des accusés eux-mêmes, mais il a été en peine de le faire pour les trois premiers accusés pour AMT interrogés la semaine passée. Le ministère public insiste donc sur sa conviction : qu’ils aient été pote de cité, comme Willy Prévost, ou pote de prison, comme Amar Ramdani, les accusés ne pouvaient ignorer l’idéologie radicale de Coulibaly. Et notamment parce qu’ils devaient bien savoir qu’il avait déjà été en prison dans une affaire de terrorisme et parce que tous deux ont été en contacts avec le tueur jusqu’au 6 janvier

Voyous mais pas terroristes ?

Du côté des accusés, malgré des profils différents, une même ligne de défense semble se dessiner, qu’on pourrait résumer ainsi : « voyou oui, terroriste non ».

Les accusés reconnaissent des faits matériels, voir des délits : l’achat de gilet tactique, couteaux ou véhicule pour Coulibaly par exemple, dans le cas de Willy Prévost ; des escroqueries, la vente d’une voiture avec le tueur pour Amar Ramdani. Mais ils l’affirment : ils ignoraient tout de l’idéologie et des projets terroristes d’Amedy Coulibaly. Willy Prévost par exemple, admet qu’il pensait bien tremper dans quelque chose d’illégal, mais que c'était sous la menace, et surtout il insiste n’avoir imaginé rien d’autre qu’un braquage ou autre crime de droit commun.

Un point crucial. Car si la qualification terroriste est retenue, il s’agit d’une circonstance aggravante : les accusés encourent actuellement, sous ce chef, vingt ans de prison. Mais si la cour n'est finalement pas convaincue qu'ils aient eu connaissance de l'aspect terroriste de l'acte à venir, elle peut décider de ne les condamner que pour association de malfaiteurs criminelle : le maximum encouru est alors de dix ans.

On peut d'ailleurs noter que Christophe Raumel, le seul à comparaître libre, avait été d'abord poursuivi avec la qualification terroriste, finalement abandonnée en cours d'instruction pour une association de malfaiteur criminelle simple. Les enquêteurs ont estimé, justement, qu’il n'était pas assez intime avec Coulibaly pour connaître son idéologie.

« La secte de la buanderie »

Dans ce bras de fer, l’accusation a vu l'un de ses arguments mis à mal la semaine passée. Pour le parquet, Amar Ramdani et un autre accusé, Michael Pastor Alwatik, appartenaient en prison à « la secte de la buanderie», décrite par un ex-prisonnier comme un groupe de détenus radicalisés autour d’Amedy Coulibaly.

Mais plusieurs anciens détenus, dont l'auteur de la fameuse formule, se sont succédés à la barre pour démentir : c'était un groupe caractérisé par sa « bonne ambiance » et où « il n'était jamais question de religion » selon eux. Dès jeudi, la défense clamait ainsi : « le mythe de la secte de la buanderie s'est effondré ». On peut penser toutefois que le parquet n'est pas de cet avis et qu'il en sera à nouveau question avec l'interrogatoire de Michael Pastor Alwatik ce lundi.

