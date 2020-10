Covid-19: Emmanuel Macron reprend la main

Emmanuel Macron va s’adresser aux Français ce mercredi à 20h à la télévision pour évoquer la situation sanitaire et économique. Le président de la République a jugé que sa parole était nécessaire alors que la France est entrée dans la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19.

Pas d'allocution solennelle, mais de la pédagogie. Voilà ce à quoi Emmanuel Macron va tenter de s'employer ce mercredi soir : expliquer la situation et ses enjeux, alors que le nombre de malades du Covid-19 en réanimation est au plus haut depuis mai. Il a choisi pour cela d'être interrogé par les présentateurs des 20h de TF1 et France 2, un rendez-vous à une heure de grande écoute pour s’adresser au plus grand nombre.

Cette fois, le président de la République veut répondre aux questions et mettre le poids de sa parole au service d’un message de mobilisation de tous les Français dans la lutte contre le virus. En substance, le chef de l’Etat veut leur dire qu’arrêter la deuxième vague est de la responsabilité de tous. Mais attention, il ne s’agit pas de faire la leçon aux citoyens, précise-t-on à l’Elysée. Pas question de les culpabiliser, mais de leur dire : « on gagnera ensemble ». Une responsabilisation positive en quelque sorte.

Le président doit aussi faire des annonces. Certains ballons d’essai ont été lancés, notamment sur la mise en place de couvre-feu dans les zones de forte circulation du virus, sur le modèle de la Guyane et de plusieurs villes allemandes. L’hypothèse de reconfinements locaux est toujours présentée comme une possibilité de dernier recours. Un conseil de défense a été réuni ce mardi pour examiner toutes les options. Dans l'entourage du président, l’objectif affiché est de « trouver les bonnes solutions et qu’elles soient audibles par tous ».

► A écouter aussi : Covid-19 en France: «Le couvre-feu a son efficacité», estime le professeur Renaud Piarroux

Le gouvernement, à force d'ordres et de contre-ordres, a fabriqué le désordre et la parole gouvernementale est sacrément mise en doute. L'hypothèse d'un couvre-feu divise à l'Assemblée Anne Soetemondt

