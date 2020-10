Covid-19: vers le déploiement des tests antigéniques en France

Alors que la situation épidémique poursuit sa dégradation en France, le nombre de tests de dépistage a un peu diminué ces derniers jours. Les difficultés logistiques, les files d’attente devant les laboratoires sont montrées du doigt. Les tests antigéniques suscitent ainsi de nombreux espoirs.

La laboratoire suisse Roche a annoncé, ce mardi 13 octobre, vouloir déployer en France d’ici la fin de l’année ses tests antigéniques pour dépister le Covid-19, avec une promesse : des résultats en moins de 20 minutes.

Les tests antigéniques diffèrent en effet des tests PCR réalisés actuellement. Le principe de ces derniers est d’aller détecter des traces de virus dans un échantillon prélevé dans le nez d’une personne. On y cherche la présence d’ARN viral, le code génétique du virus. Pour y parvenir, il faut cependant passer par plusieurs étapes dont une d’amplification, qui consiste à multiplier à plusieurs reprises ce qui se trouve dans l’échantillon, afin que le test puisse détecter les éventuels virus qui s’y trouvent. Cette étape garantit une très grande sensibilité aux tests PCR, au détriment de la rapidité.

Les tests antigéniques cherchent quant à eux autre chose : les protéines du virus. Il faut là aussi réaliser un prélèvement naso-pharyngé, mais il n’y a cette fois pas besoin d’amplification. Une bandelette avec un produit réactif suffit, à la manière d’un test de grossesse. Cette méthode est donc beaucoup plus rapide, mais elle le paie en fiabilité. Un test antigénique ne pourra en effet détecter une personne infectée que si celle-ci possède une grande charge virale. Il y a donc un risque de faux négatifs.

Malgré ce défaut, la Haute autorité de santé (HAS) a estimé fin septembre que ces tests avaient toute leur utilité en période épidémique, et a autorisé leur déploiement et leur remboursement pour les personnes symptomatiques.

L’intérêt de l’utilisation des tests antigéniques

L’HAS cite ainsi plusieurs situations dans lesquelles elle recommande ce type de tests. Pour celles et ceux qui ont des symptômes, la rapidité d’exécution de ces tests permet d’isoler les malades plus rapidement ; un résultat négatif pouvant être vérifié par un test PCR le cas échéant.

Ces tests antigéniques sont également intéressants dans le cadre de campagnes de dépistage massif : même si leur manque de sensibilité pourrait conduire à rater quelques cas, la majorité d’entre eux seront néanmoins découverts conduisant ainsi à l’identification de foyers infectieux. Dès lors, l’intérêt de ces tests ne se trouve pas au niveau individuel, mais à l’ensemble de la population. En identifiant rapidement une grande partie des cas, ils permettent d’agir sur l’épidémie, ce qui est particulièrement important lorsque celle-ci est en dynamique exponentielle.

Les premiers tests antigéniques sont mis à l’essai depuis la rentrée en condition réelle. Avec l’accord de l’HAS le 25 septembre dernier, ils vont désormais commencer à être déployés. Cela concernera tout d’abord les lieux de rassemblements : 210 000 étudiants des universités de la région Grand-Est vont ainsi participer à une campagne de dépistage cette semaine. Les tests antigéniques seront ensuite rendus disponibles dans les Ehpad et les services des urgences. Ils seront enfin proposés au reste de la population d’ici la fin de l’année.

