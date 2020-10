France: la gauche en ordre dispersé pour les élections régionales

Des élections régionales en France sont annoncées pour le printemps 2021, dans cinq mois. En Ile de France, Audrey Pulvar - qui veut être la candidate de la gauche - accusait ce lundi les écologistes de ne pas vouloir l'union. Une illustration de ce qu'il se passe à gauche alors que des appels à des listes communes se muliplient, mais qui restent pour le moment sans réponse.

« Je ne serai pas la candidate uniquement du Parti socialiste » a assuré sur la chaîne Public Sénat lundi 12 octobre Audrey Pulvar. Elle veut rassembler la gauche, lui veut porter le drapeau des Verts. Pas sûr que l'ancienne journaliste Audrey Pulvar, qui siège au conseil municipal de Paris et bénéficie du soutien d'Anne Hidalgo et du parti socialiste, et le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts Julien Bayou s'entendent avant le premier tour des régionales.

Des candidatures communes, c'est pourtant ce à quoi appellent de nombreuses personnalités et mouvements, mais ces appels restent pour le moment lettre morte. Les écologistes, poussés par leurs bons résultats aux élections européennes puis aux municipales où il ont remporté 8 villes de plus de 100 000 habitants (Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Besançon, Tours, Annecy et Grenoble), veulent s'affirmer et vont donc annoncer des chefs de file verts dans toutes les régions.

De leurs côtés, les socialistes n'entendent pas jouer les seconds rôles alors qu'ils dirigent actuellement en métropole 5 régions sur 12. Ces élections régionales auront aussi pour le PS, bien implanté localement mais en perte de vitesse au niveau national, valeur de test. Une sorte de tour de chauffe avant la présidentielle l'année suivante. Du côté de La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, pas d'opposition à des listes communes à toute la gauche... à condition que n'y figure pas le Parti socialiste...

Dans ce contexte, la méfiance est de mise et chacun joue le rapport de force... Les partis nomment leurs propres candidats, en espérant qu'ils soient le mieux placé. Deux exceptions cependant à noter : la région PACA et celle des Hauts de France, où l'extrême droite est très forte, ce qui pourrait forcer la gauche à s'entendre dès le premier tour... Si elle parvient à s'entendre.

