Tourisme en France: les assureurs épinglés, les réservations de vacances encouragées

Le Premier ministre français Jean Castex, accompagné de plusieurs ministres, a réuni les professionnels du tourisme, l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique. À l'issue du Comité interministériel du Tourisme, les représentants de la profession se sont dits finalement compris par le chef du gouvernement. Cependant, selon Didier Chenet, président du Groupement national des indépendants, les mesures de soutien devraient être plus ajustées par rapport à la situation du terrain, notamment en ce qui concerne les assureurs. Le secrétaire d'État au Tourisme a ioncité les Français à réserver leurs vacances de la Toussaint, promettant l'annulation sans frais.

Comment relever la tête en pleine seconde vague du coronavirus ? C'est l'angoisse des professionnels du tourisme en France, comme dans de nombreux pays. Si la la saison estivale a été moins catastrophique que prévu, les prochaines vacances de la Toussaint pourraient être synonymes de vaches maigres, avertissent les professionnels, qui rencontraient ce lundi le secrétaire d'État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.

« D'habitude à cette époque à la montagne, ils sont à plus de 50 à 60 % des réservations, explique Didier Chenet, président du Groupement National des Indépendants (GNI), au micro d'Agnieszka Kumor, du service Economie de RFI. Aujourd'hui, ils sont à peine à 10 %. Il y a des hôtels qui pensent ne pas ouvrir. Et pas seulement dans les petites stations. Vraiment, nous sommes en réanimation ! »

Accès élargi au fond de solidarité

Le gouvernement a annoncé un élargissement des mesures de soutien au secteur, notamment via le fond de solidarité. Les aides sera seront désormais accessibles aux entreprises de moins de 50 salariés. Les compensations concerneront des pertes de chiffre d'affaire de 70 % et non plus de 80 %.

« Ce sont de bonnes mesures, se réjouit Didier Chenet, mais qu'il faut encore, je dirais, affiner. Nous nous sommes particulièrement battus et nous continuons de nous battre, et ça concerne le problème des loyers. Une solution devrait être trouvée fin octobre. »

Des contrats d'assurance « sans la clause de pandémie »

Deuxième cheval de bataille pour le président du GNI : les assureurs, qui ne jouent pas le jeu, selon lui. « Ils se sont très mal conduits vis-à-vis des professionnels en ne respectant même pas les clauses des contrats, tonne-t-il. Et le comble maintenant, c'est qu'ils n'ont pas respecté leur engagement vis-à-vis de l'État. Ils devaient doter le fond de solidarité de plus d'un milliard, ils ne l'ont pas fait. C'est quand même scandaleux ! »

« Maintenant, poursuit le président du GNI, vous avez les assureurs qui résilient les contrats de nos professionnels à tour de bras, et bien entendu, en proposant un contrat dans lequel ne figure pas la clause de pandémie et qui aujourd'hui sont en train de nous mettre à nu face à cette situation. Le Premier ministre a bien compris que là, il fallait quand même sonner la fin de la récréation et qu'il fallait faire quelque chose. »

Saison touristique « jusqu'à Noel »

Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer à la télévision ce mercredi 14 octobre sur la situation sanitaire, le secrétaire d'État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne a encouragé ce lundi les Français à réserver leurs vacances de la Toussaint, assurant que le secteur avait « réitéré l'engagement » pris le 14 mai dernier de pouvoir les annuler sans frais. Les réservations ont baissé de 50 % comparé au même moment l'an dernier, a aussi relevé le ministre.

« Nous allons tout faire » pour que la saison touristique « jusqu'à Noël puisse se dérouler. Et j'incite les Français à réserver » pour les vacances de la Toussaint, a-t-il déclaré à l'AFP, au sortir du Comité interministériel consacré au secteur (CIT).

« On a eu un été bleu-blanc-rouge et j'espère qu'on aura également un automne et un hiver bleu-blanc-rouge: la montagne française a énormément d'atouts, les professionnels [...] se sont préparés minutieusement. Réservez en France », a martelé Jean-Baptiste Lemoyne sur Europe 1 ce lundi soir. Des colonies de vacances vont être « organisées pour 15 000 enfants » à la Toussaint, avec un budget de « plus de 7 millions d'euros », a précisé le secrétaire d'État.

Tourisme d'affaires et thermalisme

Concernant l'événementiel et le tourisme d'affaires, « encore assez entravés », Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué qu'un groupe de travail avait été mis en place et qu'il espérait « raisonnablement » pouvoir avancer en la matière d'ici « une quinzaine de jours ».

Une mission sur l'avenir du thermalisme, durement affecté par la crise sanitaire avec une perte d'activité de l'ordre de 40 % pour les 110 stations thermales du pays, selon le gouvernement, va être confiée à Jean-Yves Gouttebel, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.

La France est le pays le plus visité au monde, avec plus de 89 millions d’arrivées de touristes internationaux (en 2018). Elle se situe au 3ème rang mondial en terme de recettes, derrière l'Espagne et les Etats-Unis (55,5 milliards d’euros en 2018). La consommation touristique intérieure atteint 7,4 % du PIB français en 2018, rappelle le ministère de l'Economie.

