Covid-19: Macron annonce un couvre-feu pour l'Ile-de-France et huit métropoles

Le président français Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée, le 14 octobre 2020. France 2

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 en France, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures contraignantes ce mercredi soir lors d'une interview télévisée, pour tenter d'endiguer la pandémie et éviter un reconfinement général aux conséquences économiques et sociales catastrophiques. Un couvre-feu de 21h à 6h entrera en vigueur samedi 17 octobre à partir de minuit en Ile-de-France et huit métropoles.