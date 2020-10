France: le gouvernement lance un plan d'action contre les discriminations envers les LGBT+

La ministre déléguée, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, Elisabeth Moreno à Paris le 23 septembre 2020.

Le gouvernement français s'attaque aux discriminations et à la haine envers les LGBT+. La ministre déléguée, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances a présenté ce mercredi 14 octobre un plan d'action pour les trois années à venir.

Ce plan s'appuie sur un constat : les personnes LGBT+ sont encore trop souvent marginalisées, discriminées, voire agressées. Élisabeth Moreno a évoqué un chiffre en introduction. En 2019, 1 870 personnes ont été victimes d'homophobie ou de transphobie en France. C'est 500 de plus qu'en 2018. En fait, lorsqu'on regarde les données du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit que ces délits augmentent de plus de 30% chaque année, depuis 2017 au moins.

Des droits trop souvent bafoués

Pour tenter d’inverser cette courbe, le gouvernement a construit un plan sur quatre axes, dont la reconnaissance et l’application réelle des droits des LGBT+. « C’est une chose que de graver dans le marbre de la loi, c’est autre chose que de la voir imprimer dans la réalité, explique la ministre. En d’autres termes, si elle existe dans les textes, la loi peine parfois à se retranscrire dans la vie quotidienne. »

Élisabeth Moreno cite en premier lieu l’accès à l’adoption par les couples de même sexe. Ce droit a été ouvert en 2013 avec la loi sur le mariage pour tous. Mais rares sont ces couples qui ont pu obtenir à un agrément. La ministre n'a pas pu donner de chiffres nationaux. Le seul connu est celui, communiqué il y a un an environ, par la ville de Paris. À l'époque, six ans après le vote de la loi, seuls deux couples homosexuels parisiens avaient pu adopter un enfant. Le gouvernement s’engage donc à travailler à cette question avec les conseils de famille, ces instances départementales chargées de choisir parmi les parents souhaitant adopter, ceux qui vont répondre au mieux aux besoins de l’enfant à adopter.

Autre exemple, l'accès aux prêts bancaires pour les personnes séropositives. La ministre rappelle, que sous traitement, elles ont la même espérance de vie que la moyenne des Français, et pourtant, elles se voient trop souvent refuser un crédit ou sinon à un taux excessif.

Lutter contre les préjugés et la haine

Pour lutter contre les discriminations et la haine envers les LGBT+, la ministre compte sur l’éducation. « Les racines des inégalités et des discriminations s’ancrent dès l’enfance, s’explique-t-elle. Elles naissent d’une succession de mythes, de tabous, de traditions et d’idées reçues. Si elles naissent si tôt, c’est qu’elles peuvent être aussi combattues dès le plus jeune âge. » L'école doit donc être, selon elle, le premier lieu de sensibilisation et de déconstruction des stéréotypes liés à l’orientation sexuelle ou au genre. Élisabeth Moreno rappelle que l'insulte « PD » reste la plus répandue dans les cours de récréation et dans les stades. La lutte contre l'homophobie est donc inscrite dans les programmes scolaires. Les enseignants pourront trouver les mots et les « armes » sur un site internet dédié.

Des moyens sont mis en œuvre aussi pour punir les actes homophobes, pour « ne rien laisser passer ». Les commissariats, les gendarmeries et les parquets seront dotés de référents, comme il en existe dans le cadre des violences conjugales. L’appli Flag permet également de signaler un acte homophobe ou transphobe, et d’obtenir de l’aide.



« L’invisibilisation, sœur jumelle de l’exclusion »



Lors de cette présentation, Élisabeth Moreno a aussi souvent utilisé le terme « d'invisibilisation », qui entrave trop souvent le quotidien des LGBT+. Elle a cité le cas d’un couple homoparental confronté à un formulaire administratif qui ne porterait que deux mentions, père et mère. Le plan présenté par le ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, a pour objectif qu’aussi bien dans l’administration, à l’école que dans le milieu de l’entreprise, la réalité de ces familles soient reconnues pleinement, ainsi que celui des personnes trans, dont le changement d’identité sexuel n’est pas facilement pris en compte.

Un volet de ce plan sera développé avec le ministère des Sports pour lutter contre l'homophobie et la transphobie encore trop présente dans les stades ou dans les clubs sportifs. Et pour éviter que cette politique, développée sur trois ans, ne reste de belles paroles, Élisabeth Moreno se repose sur un comité de suivi interministériel. Le premier point d’étape aura lieu au mois de mars et se répétera tous les six mois.

