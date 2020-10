France: des employés de McDonald's manifestent pour dénoncer les violences qu'ils subissent

Avec près de 1 490 restaurants et plus de 74 000 salariés McDonald's est souvent qualifié selon certains observateurs avisés comme étant l'un des premiers recruteurs des jeunes en France. Après un dépot de plainte devant l'OCDE, plusieurs salariés manifestent ce vendredi, devant le siège de cette enseigne à Versailles, pour dénoncer les violences qu'ils ont subies.

Harcèlement moral et sexuel, agressions physiques, propos racistes, tous ces comportements incroyables c'est chez McDonald’s que ça se passe. C'est ce que dévoile cette enquête menée par le journaliste de Streetpress, Quentin Muller, qui a recueilli notamment des témoignages, ici des femmes qui racontent le sexisme sur leur lieu de travail.

« Que les " femmes belles " avec une grosse poitrine aillent en caisse. Quand vous partez de cette conception-là de la femme, c'est à dire il faut qu'elle soit épilée, qu'elle mette la jupe et pas le pantalon, il faut que les tenues soient le plus serrées possible et donnent envie au client, quand vous partez de ces conceptions-là extrêmement machistes, dégradantes, vous comprenez qu'ensuite la politique des ressources humaines sera violente, raciste, homophobe, sexiste. Le salarié ou la salariée, on veut en faire ce qu'on veut. Et parfois ça va à des extrêmes qui sont totalement déplorables de la part d'une chaîne qui dit à tue-tête dans ses publicités "venez comme vous êtes " ».

« La chaîne de restauration dans un communiqué assure lutter contre tous les « comportements inadmissibles ». Les salariés à bout, regroupés autour du collectif McDroits, ont décidé quant à eux de briser la loi du silence. Ils manifestent ce vendredi devant le siège de l'entreprise.

Les deux enquêtes menées par Mediapart et StreetPress se fondent sur les témoignages de 78 salariés.

