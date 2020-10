France: l'opposition vent debout contre le report des élections régionales

Faut-il reporter les élections régionales de mars pour des raisons sanitaires ? Alors qu’il vient de décréter un couvre-feu concernant 20 millions de Français, l’exécutif ouvre la porte. À la demande d’Emmanuel Macron, une commission composée de l’ensemble des forces politiques va se pencher sur le problème. Six mois après les records d’abstention battus au premier tour des municipales, les oppositions grincent des dents.

« La démocratie, c’est sacré. Halte aux tentatives de manipulation. » Pour le conseiller régional sortant d’Ile de France le Républicain Geoffroy Didier, Emmanuel Macron a tort de lancer le débat.

« La grande différence avec les municipales, c’est qu’on a désormais compris qu’on doit vivre avec le virus », comprendre, qu’on doit voter avec le virus. Une droite vent debout et pour cause, à un an de la présidentielle, les régionales s’annoncent déterminantes.

Pour au moins deux présidents de région sortants et candidats à leur réélection, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, elles feront même office de primaire pour 2022. Les reporter rebattrait complètement les cartes.

Même colère du côté du Rassemblement national. Citée pour être tête de liste dans le Grand Est, Virginie Joron est contre tout report. « Nous, nous sommes prêts », lance l’eurodéputée qui verrait dans une modification du calendrier « un choix du président en fonction de ses intérêts. »

Mais au delà des postures politiques, la deuxième vague inquiète. Sept présidents de département ont d’ailleurs alerté le Premier ministre dans une lettre révélée cette semaine par Le Figaro.

