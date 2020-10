Covid-19: perquisitions chez Olivier Véran et plusieurs ex-ministres

Le ministre français de la Santé Olivier Véran, lors du point d'information sur l'épidémie de coronavirus, le 23 septembre 2020. AFP/POOL/Eliot Blondet

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les domiciles et les bureaux d’Olivier Véran, ministre de la Santé et de Jérôme Salomon, directeur général de la santé ont été perquisitionnés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par la Cour de justice de la République le 3 juillet dernier sur la gestion de la crise du Covid-19. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sont aussi concernés par ces perquisitions. Et cela tombe au plus mauvais moment pour le gouvernement