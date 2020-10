Covid-19: entrée en vigueur du couvre-feu pour 20 millions de Français

Le couvre-feu est entré en vigueur ce samedi à minuit: 20 millions de Français sont concernés en Ile-de-France et dans huit autres métropoles.

Le couvre-feu est entré en vigueur ce samedi à minuit : 20 millions de Français sont concernés en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles, consignés à domicile de 21h à 6h du matin. Le but est de casser la courbe de l'épidémie de Covid-19 qui ne cesse de s'amplifier. À quoi faut-il s'attendre avec cette mesure contestée ?

Publicité Lire la suite

Fini les sorties au restaurant, au théâtre, de 21h jusqu'à 6 heures le lendemain, pour 20 millions de Français et durant 4 semaines minimum, interdiction de se trouver dans la rue sous peine de 135 euros d'amende. Interdiction relative, cela dit, puisque des exceptions sont prévues pour les travailleurs de nuit par exemple.

Cette mesure radicale soulève cependant beaucoup de critiques. Elle restreint les libertés dans la sphère privée. Ses opposants notent ainsi que la majorité des foyers épidémiques, des clusters, se trouvent dans les milieux professionnels et éducatifs, milieux qui paradoxalement ne sont pas concernés par le couvre-feu.

Mais dans les faits, ces clusters ne concernent qu'une part minime des contaminations, celles dont les autorités ont déterminé les cas contacts. Pour la très grande majorité des nouvelles infections, on ne sait pas comment elles ont eu lieu.

Il est donc faux de dire comme les opposants au couvre-feu que l'entreprise et l'école sont les endroits où l'on se contamine le plus, tout comme il est faux de dire que c'est dans la sphère privée, comme l'a justifié Emmanuel Macron lors de l'annonce de cette décision. On n'a tout simplement pas la réponse à cette question.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne