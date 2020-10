Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté: Castex attendu au tournant

File d'attente pour une distribution alimentaire organisée par l'association ACLEFEU à Clichy-sous-Bois, en région parisienne, le 22 avril 2020. Ludovic MARIN / AFP

En France, le gouvernement va faire des annonces pour les plus fragiles. En cette journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, samedi 17 octobre, le Premier ministre Jean Castex est attendu à la mi-journée en région parisienne. Il s’agit de répondre à l’urgence. De plus en plus de personnes basculent dans la pauvreté à cause de la crise sanitaire et économique.