Professeur décapité: l'enquête confiée à un juge d'instruction pour «complicité d'assassinat terroriste»

Sept personnes, dont deux collégiens, ont été déférées en vue d'une mise en examen dans cette affaire, a également indiqué le procureur antiterroriste Jean-François Ricard, lors d'une conférence de presse ce mercredi.

L'enquête sur l'assassinat du professeur Samuel Paty, décapité vendredi 16 octobre par un jeune homme d'origine tchétchène de 18 ans dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine, a été confiée à un juge d'instruction pour « complicité d'assassinat terroriste » et de « tentative d'assassinats » sur les forces de l'ordre, « en relation avec une entreprise terroriste », ainsi que pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

Au total, sept personnes ont été déférées devant la justice. L'enquête vise notamment un père d'élève, Brahim C., et le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui pour la campagne qu'ils ont menée sur internet contre le professeur Paty. Mais parmi ces sept personnes figurent également deux collégiens de 14 et 15 ans, soupçonnés d'avoir désigné l'enseignant à l'assaillant Abdoullakh Anzorov, en échange d'une somme d'argent de 300 à 350 euros, a déclaré mercredi le procureur de la République antiterroriste Jean-François Ricard.

Les deux jeunes, selon le procureur, se sont maintenus en contact direct et prolongé avec le tueur, essayant même d'éviter les caméras de vidéosurveillance et une patrouille de police qui passait dans les parages.

A son arrivée au collège aux abords de 14 heures, Abdoullakh Anzorov cherchait à identifier sa future victime. Le procureur nationale antiterroriste, Jean-François Ricard. Laura Martel

La notion de « complicité » montre que selon son enquête, le parquet national antiterroriste, qui a été saisi de l'affaire, estime que certains suspects avaient une connaissance précise de la finalité du projet terroriste d'Anzorov.

Trois hommes proches de l'assaillant sont en cours de présentation devant le magistrat instructeur. Il s'agit d'Azim E., 19 ans, « ami de longue date » d'Abdoullakh Anzorov dont « il avait constaté la radicalisation depuis plusieurs mois » et qui est soupçonné « de l'avoir accompagné la veille des faits dans une coutellerie à Rouen » ainsi que d'avoir fait des démarches pour se procurer d'autres armes.

Egalement déféré : Naïm B, 18 ans, accusé d'avoir « convoyé » le jeune homme de 18 ans à la coutellerie, puis de « l'avoir déposé devant le collège peu avant 14h » le jour des faits. « Les deux hommes contestent à ce stade avoir eu connaissance des projets mortifères de leur ami », a rapporté le procureur.

Le dernier suspect, Youssouf C, est déféré « du fait de contacts très rapprochés et du partage manifeste de l'idéologie radicale » d'Azorov.

« Contexte d'appels aux meurtres »

Selon une source proche du dossier à l'AFP, l'assaillant aurait d'ailleurs envoyé un message audio en russe sur les réseaux sociaux dans lequel il dit qu'il a « vengé le prophète », en reprochant au professeur d'histoire-géographie de l'avoir « montré de manière insultante ».

L'assassinat de Samuel Paty s'inscrit dans un « contexte d'appels aux meurtres » lancés depuis la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo début septembre avant l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, a encore indiqué ce mercredi le procureur antiterroriste.

Pour détailler ce contexte, Jean-François Ricard a notamment évoqué l'attaque au hachoir perpétrée le 25 septembre devant les anciens locaux du journal satirique et « trois communications » d'al-Qaïda et de sa branche yéménite qui appelaient au « meurtre » de ceux qui avaient été à l'origine de la rediffusion de ces dessins.

(Avec AFP)

