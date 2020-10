Covid-19 en France: 38 nouveaux départements et la Polynésie soumis à un couvre-feu

Au total, 54 départements ainsi que la Polynésie seront donc concernés par le couvre-feu à partir de vendredi minuit , soit 46 millions de Français, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi 22 octobre.

« L'heure est grave » en France, a dit cet après-midi Jean Castex pour annoncer le basculement de nombreux départements en alerte maximale. « Nul n'est épargné », a-t-il poursuivi afin de permettre à chacun de comprendre le pourquoi de ces nouvelles mesures restricitives.

38 nouveaux départements devront respecter le couvre-feu, ainsi que la Polynésie, de 21h à 6h et ce, pour une durée de six semaines. Le Premier ministre français, a également prévenu que des « mesures beaucoup plus dures » seraient prises si l'épidémie n'était pas jugulée. « Il est encore temps de l'éviter mais il ne nous reste plus beaucoup de temps », a insisté Jean Castex laissant planer l'éventualité d'un reconfinement, alors que plusieurs pays en ont décidé ainsi face à la recrudescence du virus. En effet, la hausse des cas de contamination se poursuit en France. Mercredi, près de 27 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit près de 6 300 de plus que la veille.

Les mesures de soutien économique ont également été évoquées lors de cette conférence de presse. Elles seront « étendues à l'ensemble des départements basculant sous régime du couvre-feu », notamment le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales et le prolongement de prêts garantis par l'État.

Quant aux mesures répressives qui accompagnent bien évidemment la mise en place du dispositif, Jean Castex a précisé que les forces de l'ordre avaient effectué depuis samedi dernier « 32 033 contrôles et prononcé 4 777 verbalisations pour non respect du couvre-feu ».

Dans ce contexte, la ville de Strasbourg dans l'est de la France a d’ailleurs renoncé à son marché de Noël traditionnel face à l'aggravation de la situation sanitaire. Elle supprime l’installation des 300 chalets habituels mais le grand sapin de la place Kléber est maintenu avec des « animations » ou des « déambulations d'artistes », a déclaré ce 22 octobre le maire de la ville.

Au total, 34 000 décès dus à la maladie sont survenus en France, et 2 239 patients sont en réanimation ou soins intensifs, un nombre au plus haut depuis mai.

