France: l'exécutif veut sanctionner la diffusion d'informations en ligne menaçant autrui

Le Conseil a d'ores et déjà décidé de compléter le projet de loi de deux nouvelles dispositions. D'une part le renforcement de la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression par des propos ou des comportements comme cela s'est produit à Conflans-Sainte-Hornorine à l'encontre de M. Paty et de la proviseure du collège...