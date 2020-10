Lyon: le pape nomme Mgr Olivier de Germay pour succéder au cardinal Barbarin

La cathédrale Saint-Jean et la basique Notre-Dame-de-Fourvière de Lyon, dont le diocèse est désormais dirigé par Mgr de Germay.

Le pape François a nommé ce jeudi Mgr Olivier de Germay, jusque alors évêque d’Ajaccio, pour succéder au cardinal Barbarin.

Publicité Lire la suite

C'est l'épiloge de l'affaire Barbarin. Le siège du primat des Gaules n'est plus vacant. Mgr Olivier de Germay vient d'être nommé à la tête du diocèse de Lyon. Son installation aura lieu le 20 décembre. Dans l'intervalle, l'administrateur apostolique du diocèse, Mgr Michel Dubost, continue d'assurer l'interim, précise la Conférence des évêques de France dans son communiqué.

Il succède donc le cardinal Philippe Barbarin, dont la démission a été acceptée par le pape François en mars dernier. Deux mois plus tôt, la cour d’appel de Lyon avait annulé sa condamnation à six mois de prison avec sursis infligée en première instance pour non dénonciation des actes pédophiles commis par Bernard Preynat, un prêtre du diocèse.

Evêque d'Ajaccio depuis huit ans, Olivier de Germay, 60 ans, est un homme discret, peu habitué aux média , qui va devoir panser les plaies d’un diocèse secoué par cette affaire. Fils d’un militaire, il a été officier parachutiste. Il a fait plus de 200 sauts, notamment en Afrique. C'est au cours d'une opération extérieure qu'il choisi de quitter l’armée pour servir l’Eglise.

Formé au séminaire de Paray-le-Monial, à l’Institut catholique de Toulouse et au séminaire français de Rome, il est resté quatorze ans dans le diocèse de Toulouse avant de rejoindre l’Ile de Beauté en 2012.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne