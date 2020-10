France: dans une tribune, 49 personnalités appellent «laïcité pleine et entière»

49 personnalités dont des membres de Charlie Hebdo signent dans le Journal du dimanche une tribune appelant les institutions à défendre une « laïcité pleine et entière ». Un texte en réaction à l'attentat qui couté la vie à l'enseigant Samuel Paty la semaine dernière et qui cible, en creux, la direction actuelle de l'Observatoire de la laïcité accusée de défendre ses adversaires.

Qu'est-ce que la laïcité en France ? C'est l'éternel débat qui revient sur le devant de la scène après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine la semaine dernière.

Pour les auteurs de cette tribune publié dans le Journal du dimanche, il faut « rétablir une laïcité pleine et entière » et cela passe par « une nouvelle dynamique » et la création d'un nouvel organisme public.

Il en existe pourtant déjà un : l'Observatoire de la laïcité. Mais voilà, cette institution est la cible des critiques depuis l'attentat accusé par des membres du gouvernement d'être plus préoccuppé par la lutte contre la stigmatisation des musulmans que par la défense de la laïcité, une instance qui a fait « son temps » selon les auteurs de la tribune, et que le Premier ministre entend déjà faire évoluer.

De leurs côtés, les dirigeants de l'observatoire se défendent. Ils se sont toujours attachés à rappeler strictement le droit à savoir la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État et celle de 2004 sur l'interdiction du port ostentatoire de signes religieux dans les établissements scolaires.

Un travail qui malgré les critiques est salué par les acteurs de terrain et soutenu par les universitaires dans une autre tribune, publiée en début de semaine.

