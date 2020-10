Attentats de janvier 2015: Ali Riza Polat, principal accusé du procès, à la barre

Le tribunal de Paris, le 2 septembre 2020, pour l'ouverture du procès des attentats de 2015 en France. Thomas COEX / AFP

Texte par : Marine de La Moissonnière Suivre 5 mn

Au procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises spéciale de Paris n'a plus qu'un accusé à entendre. Il s'agit d'Ali Riza Polat, le seul parmi les onze présents à comparaître pour « complicité » de crimes terroristes et donc à risquer la perpétuité. Celui que les enquêteurs considèrent comme le « bras droit » d'Amedy Coulibaly, est interrogé ce lundi et mardi.