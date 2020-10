France: une nouvelle conférence sociale en pleine deuxième vague épidémique

Selon le gouvernement, «on n'est pas dans la situation du 17 juillet où on espérait avoir tous la crise sanitaire derrière nous». Ici, le premier ministre Jean Castex à Paris, le 22 octobre 2020. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Les syndicats, le patronat et le Premier ministre Jean Castex se retrouvent lundi 26 octobre pour relancer le dialogue social, en pleine crise sanitaire et économique Pas de programme précis pour la « deuxième Conférence du dialogue social », mais de nombreux sujets entre l'assurance-chômage ou la réforme des retraites et le plan de relance. Avec des priorités différentes de juillet, lors de la première rencontre.