La fermeture de la mosquée de Pantin est «une erreur de ciblage», selon la défense

Le ciblage de la mosquée de Pantin est un mauvais ciblage. Cette fermeture est absolument paradoxale, parce que tous ceux qui connaissent M'hammed Henniche savent qu’il incarne bien ce qui est appelé de ses vœux par le pouvoir politique dans ce pays, c’est-à-dire un islam républicain, un islam de France, un islam respectueux de nos valeurs et de nos principes. Là, on a le sentiment qu’il y a une espèce d’injonction faite à cet homme et à cette mosquée. Qui est-ce qui peut donner des gages sur tout d’exemplarité, jour et nuit, du sol au plafond ? Personne. Donc, je pense que cette décision de fermeture de la mosquée de Pantin est une mauvaise décision. C’est une décision qui a été prise dans une espèce d’emballage sécuritaire dont chacun voit bien la dimension précipitée. On verra bien. Maintenant, le dernier mot appartient, si je puis dire, au juge. Et puis, s’il le faut, on verra devant le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme.