Covid: Emmanuel Macron annonce un nouveau confinement national dès vendredi

Le président Macron durant son allucution le 28 octobre 2020. REUTERS/Christian Hartmann/Illustration

Le président de la République a fait état d’« une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première ». Il a annoncé un nouveau confinement sur le territoire national, sauf pour l’outre-mer.